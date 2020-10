Jannes Tant en RC Gent pakken bij KSV Oudenaarde de volle buit: “En niet eens onverdiend!” Hans Fruyt

11 oktober 2020

00u51 0 Sport in de buurt KSV Oudenaarde en Racing Gent serveerden zaterdagavond een leuke pot voetbal. Beide ploegen gingen vrank en vrij hun kans. De bezoekers toonden iets meer technisch vermogen en pakten niet onverdiend de volle buit (1-2).

De eerste tien minuten waren voor de thuisploeg, maar nadien trokken de bezoekers het spel veelal naar zich toe. Na achttien minuten werd de Oudenaardse defensie uit verband gespeeld. Elewaut opende score. Vijf minuten later bracht Martens met een lage schuiver in de korte hoek de bordjes in evenwicht. Op voorzet van Van Waeyenberghe devieerde Verspeeten de bal tegen de onderkant van de lat. Ook na de rust namen de Ratjes meest initiatief. Op vrije trap van Leemans kopte Triest even voorbij het uur raak. Pas in de slotfase kon Oudenaarde de bezoekers tegen eigen doel duwen. Heirwegh kende pech toen hij eerst de onderkant van de lat trof en even later een schot via doelman Londot tegen de paal zag stuiten.

“Een hele mooie wedstrijd”, vond de Gentse trainer Jannes Tant. “Voor tweede nationale een partij op topniveau! Zeker in de eerste helft. Na de rust was het misschien iets minder en werd het een dubbeltje op zijn kant. Vorige week hadden wij, in de thuismatch tegen Dikkelvenne, het geluk niet aan onze kant want de bezoekers stelden diep in de toegevoegde tijd gelijk. Dit keer overleefden we de stormloop van Oudenaarde wel. Of de thuisploeg in het slot een strafschop had moeten krijgen spreek ik me niet over uit. Wat ik wel wil benadrukken is dat we deze zege niet gestolen hebben. Want we speelden goed voetbal. Op Oudenaarde komen winnen: ik denk niet dat veel ploegen ons dat zullen nadoen.”

Paal en lat

Wat KSVO-trainer Stefan Leleu hoopt. “Racing Gent pakte ons met een goed plan aan, maar over negentig minuten bekeken hadden wij de meeste kansen”, oordeelde Leleu. “Paal en lat stonden enkele keren in de weg. Op het einde ontsnapten we aan 1-3, maar voor een overtreding op Jesse Martens had de bal in de slotfase altijd op de stip moeten gaan. Volgens de scheids zocht Jesse de tegenstander op. Jammer dat hij die fase zo interpreteerde.”