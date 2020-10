Jana Bonnarens: “Toppers zijn op de afspraak in Belgian Padel Tour” Dominique Lampo

04 oktober 2020

Padel is de snelst groeiende sport in ons land en in Gentbrugge zijn ze dan ook fier dat de Belgische top in deze sport zich deze week met elkaar meet. Op de terreinen van Padel4U2 wordt er gestreden voor punten in de Belgian Padel Tour. Voor Jana Bonnarens wordt het een bijzonder toernooi. Zij mag zich bij de schaduwfavorieten bij de vrouwen rekenen, maar is tegelijkertijd ook de partner van Belgisch kampioen Nick Braet en persverantwoordelijke van Padel4U2. Een betere gesprekspartner konden we dan ook niet vinden.

“We zijn fier dat we tot de Belgian Padel Tour behoren. Dit regelmatigheidscriterium telt vier toernooien. Luik en Mechelen hebben we al achter de rug en na ons toernooi is er ook nog een toernooi in Edegem. In december nemen de betere spelers uit het circuit het tegen elkaar op in het Belgisch kampioenschap. Het is natuurlijk leuk om voor eigen publiek te mogen spelen en na halve finales in Luik en Mechelen hoop ik het ook in Gentbrugge goed te doen.”

Toppers uit het tennis

Aan concurrentie bij de vrouwen zal het in ieder geval niet ontbreken. Bonnarens is heel blij met het deelnemersveld. “Bij de mannen bepaalt je ranking of je kan deelnemen of niet, maar bij de vrouwen kan je vrij inschrijven. Met Alison Van Uytvanck, An-Sophie Mestach en Greet Minnen zakken drie Belgische toppers naar Gentbrugge af en ook Sabine Appelmans is van de partij. Sabine is al enige tijd bezig met padel en behoort ook tot de Belgische top. Zelf hoop ik natuurlijk om aan de zijde van Nathalie Van Den Broeck ver te raken. Makkelijk wordt het niet. De top is behoorlijk breed, al lijken vooral Elyne Boeykens en Marie Maligo enerzijds en Evelyne Dom en Dorien Cuypers anderzijds het meest de favorietenrol te mogen opeisen.”

Partner

Jana Bonnarens heeft nog wel meer redenen om uit te kijken naar het toernooi. Haar partner Nick Braet is samen met Jeremy Gala regerend kampioen bij de mannen. Winnen in Gentbrugge wordt niet vanzelfsprekend, want aan kleppers is er ook bij de mannen geen gebrek. Guillaume Crasson en Jerome Peeters worden kwade klanten en François Gardier en Clément Geens zijn niet te onderschatten tegenstanders. Ook hier kunnen er zeker verrassingen uit de bus komen. Alexander De Cuypere vormt met Frederik Houpe een sterk duo en Florian en Kobe Vandelanotte zullen zich ook willen tonen. Uit eigen provincie is het ook uitkijken naar spelers als Dominique Coene, Yuri Soberon en Ief Nollet. Het wordt hoe dan ook een mooi toernooi. De mannen gaan vanaf maandag al aan de slag, de vrouwen komen pas zaterdag in actie.”