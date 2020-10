Jan Vanvenckenray bouwt aan een nieuw team bij Mendo Booischot A: “Vier trainingen per week moeten het gebrek aan wedstrijdritme opvangen” Walter Vereeck

01 oktober 2020

20u52 0 Sport in de buurt De nationale volleybalcompetitie start dit weekend. De opluchting is zichtbaar in alle sporthallen. “Eindelijk, we mogen weer”. De A-ploeg van Mendo Booischot moet meteen een dubbele opdracht verwerken. Zaterdag - tijdens de openingsspeeldag in eerste nationale - ontmoeten ze Syneton Puurs. Zondag ontvangen de Mendoboys de mannen van Balti Kortrijk in het kader van de Belgische beker.

Met een totaal nieuwe ploeg moet trainer-coach Jan Vanvenckenray twee maal in actie komen. Een hele reeks volleyballers gaan immers hun geluk hogerop zoeken bij andere teams, vooral uit de EuroMillions League. Bij de vertrekkers zijn er grote namen zoals Lennert Van Elsen. De talentvolle middenblokker staat momenteel volop in de schijnwerpers op het EK volleybal voor U20 in Brno en gaat na zijn terugkeer naar Caruur Gent. Christophe Witvrouwen, nog zo’n talent, verhuist naar VHL Haasrode-Leuven, Gertjan Van de Velde trekt naar Guibertin en Mendo Booischot moet volgend seizoen ook zonder Derijck en Milutinovic verder.

Weinig oefenwedstrijden

“We hebben natuurlijk de nodige versterking binnengehaald om al die vertrekkers op te vangen”, verklaart de trainer-coach van Mendo Booischot. “Senne Gifford komt van Oxaco en is een 17-jarig talent. Bauk Muysewinkel maakt de overstap van Wijgmaal, Cédric Franken is getransfereerd vanuit Veltem-Beisem. Tenslotte komt Siebe De Hert over vanuit ons B-team. We hebben - door talrijke corona-afzeggingen - ontzettend weinig oefenwedstrijden kunnen spelen. We missen dus wedstrijdritme. We hebben bewust gekozen voor vier trainingen per week. Op dat gebied zit het dus wel goed. We openen de competitie tegen Puurs. Die hebben met Robbe Vandeweyer een zeer opmerkelijke versterking binnen gehaald. Het is een team met erg veel ervaring, waartegen we in het verleden altijd spannende wedstrijden hebben gespeeld. In verwacht zaterdag opnieuw een erg stevig duel. Wij hebben nog veel werk, maar we zijn wel knap aan het groeien. De progressie is zichtbaar en dat geeft ons toch wel goede hoop voor deze competitiestart. Zondag moeten we terug het veld op voor de Beker van België. Balti Kortrijk is blijkbaar ambitieus, maar dat zijn wij ook.”