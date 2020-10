Jan De Bouw (Diegem Sport): “Goede start is geen garantie op rustig seizoen” Dominic Beckx

21u26 0 Sport in de buurt Tweedenationaler Diegem Sport begon aan het nieuwe seizoen met een knappe vier op zes tegen City Pirates en Houtvenne. Groen-wit wil de lijn doortrekken in de derby tegen Wijgmaal. De thuisploeg is na twee speeldagen nog steeds puntenloos. De Leuvenaars verloren tegen Berchem (1-2) en Hoogstraten (4-0). We blikten vooruit met centrale middenvelder Jan De Bouw.

“Hoewel Wijgmaal niet zo dicht ligt, beschouwen we het toch een beetje als een derby”, aldus de 28-jarige De Bouw. “We kwamen hen de laatste seizoenen enkele keren tegen zodat er toch wat geschiedenis is tussen beide teams. Volgens de info die we konden verzamelen, is Wijgmaal een jonge ploeg waarbij er vrij veel verloop is geweest. De Leuvenaars zitten momenteel in de hoek waar wij al een aantal keren gezeten hebben. Door hun slechte start spelen ze met het mes op de keel, maar net daarom moeten wij op onze hoede zijn.”

“We gaan in ieder geval voluit voor de winst. Onze eerste twee wedstrijden speelden we tegen teams die promoveerden na een jaartje te zijn weggeweest. We wisten dat we konden terugvallen op het stramien van vorig seizoen. In onze openingsmatch stonden tien dezelfde spelers in de basis als in onze laatste wedstrijd van vorig seizoen tegen Aalst. Ook al verliep het slot van onze voorbereiding wat minder, we wisten dat we er klaar voor waren. We waren dan ook een beetje ontgoocheld dat we tegen Houtvenne niet verder geraakten dan een gelijkspel.”

“Het blijft onze eerste doelstelling om snel en vlot het behoud te verzekeren. We weten uit ervaring dat een slechte start niet noodzakelijk een ramp is, maar ook dat een goed begin geen garantie is op een rustig seizoen. De komende weken moeten we trachten goed te presteren. Nadien volgen immers de kleppers van de reeks.”

“Hopelijk kunnen we binnenkort ook een aantal afwezigen recupereren. Lander Van Lautem lag lang in de lappenmand, maar behoort dit weekend misschien opnieuw in de kern. Mehdi Benlouafi is er na zijn schorsing sowieso terug bij. Axel Frix traint opnieuw, maar het is nog te vroeg voor wedstrijden. Ook Augustin Dondo werkt nog verder aan zijn terugkeer.”

Jeugdproduct

De Bouw was vorige zondag één van de sprekers op de huldiging van Pieter Jacobs die na meer dan 24 seizoenen in de A-kern van Diegem Sport zijn voetbalschoenen aan de haak hing.

Net als Jacobs is de zoon van gewezen doelman Willy De Bouw een Diegems jeugdproduct. “Ik begon op mijn vijfde te voetballen. Ondertussen ben ik aan mijn elfde seizoen in de A-kern begonnen. Pieter is uiteraard een voorbeeld, net als mijn vader die twintig seizoenen voor Diegem Sport speelde. Ik kijk naar hen op en wil me aan hen spiegelen. Iemand als Pieter Jacobs evenaren, is moeilijk. Niet alleen qua lengte van zijn carrière, maar zeker ook wat hij betekend heeft voor de club. Hij is veel bepalender dan ik. Maar mijn liefde voor de club is heel groot en ik wil dan ook graag zo lang mogelijk in de groen-witte kleuren voetballen.”