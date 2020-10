Jakub Rybicki (Lindemans Aalst): “Ik weet niet wat er is misgelopen” Dominic Beckx

04 oktober 2020

13u42 1 VOLLEYBAL Lindemans Aalst was blij dat er na meer dan zes maanden eindelijk opnieuw gevolleybald mocht worden, maar liep een blauwtje in de competitieopener tegen Menen. Na een avondje gevechtsvolleybal verloor een wisselvallige thuisploeg in de tiebreak van het team van Frank Depestele, coach bij de West-Vlamingen en gewezen spelverdeler in Schotte (23-25, 26-24, 25-15, 19-25 en 10-15).

Aalst startte met slechts één nieuwkomer in de basis, receptie-hoekspeler François Lecat. Jakub “Kuba” Rybicki nam de andere hoekpositie voor zijn rekening en kroonde zich met 21 punten tot topscorer van de Ajuinen.

“Ik kan daar moeilijk blij mee zijn”, aldus de 21-jarige Pool die er na afloop van de onverwachte nederlaag wat verweesd bijstond. “We winnen en verliezen als team. Neen, dit was niet wat we verwacht hadden na zes maanden zonder volleybal. Ik weet niet wat er is misgelopen. We speelden bij momenten goed, maar op andere momenten was het net een kleuterklas. In de eerste set konden we een 23-19-kloof niet verzilveren. We slaagden er niet in om op tegenaanval te scoren. In de tweede set was het scenario omgekeerd. Na een 15-21-achterstand wisten we de set nog binnen te halen. De derde set wonnen we vrij vlot, maar nadien vielen we stil.”

In de vierde beurt en de tiebreak raakte Aalst niet meer op toerental. Op dergelijke momenten waren het vorig seizoen vaak spelers als Adrian Staszewski of Gertjan Claes die de ploeg op sleeptouw namen. Brak het gemis aan ervaring de Aalstenaren tegen Menen zuur op?

“Wij hebben ook ervaren spelers in het team. Ik denk niet dat dit de oorzaak is voor het verlies. Ik kan geen reden vinden voor wat er gebeurd is en weet niet wat te zeggen. Ik ben erg ontgoocheld. Dit is een deuk voor het vertrouwen, maar we moeten hier lessen uit trekken en zo snel mogelijk onze batterijen opladen met het oog op de topper tegen Maaseik. Onze ambities bijstellen gaan we in ieder geval niet doen.”

Een maand in quarantaine

Rybicki is bezig aan zijn tweede seizoen in Schotte. Bij de stopzetting van de competitie in maart keerde hij terug naar zijn vaderland.

“Ik moest eerst twee weken in quarantaine. Nadien ging Polen voor twee weken in lockdown zodat ik een maand binnen zat. Ik was blij dat ik terug naar België kon komen om te volleyballen. Ik heb de adrenaline van de wedstrijden gemist. Vorig seizoen had ik Adrian Staszewski en Janusz Gorski als landgenoten in het team. Ik mis hen wel. Ze hebben me goed opgevangen en me wegwijs gemaakt.”

Devoghel: “Krijgen vaak reeks punten tegen”

Ook coach Johan Devoghel was ontgoocheld na het 2-3-verlies in de competitieopener.

“Ik was blij dat we na een lange tijd opnieuw konden volleyballen, maar ik had graag de drie punten gepakt”, aldus de Aalsterse coach. “Wij presteerden te wisselvallig. Dat was ook in de voorbereiding al het geval. We krijgen vaak een reeks punten op rij tegen. De eerste set hadden we nooit mogen verliezen, maar dat zullen ze bij Menen van de tweede set ook zeggen. In de derde set trokken we de lijn van de tweede beurt door, maar nadien verdween het goede spel opnieuw. Enkel door hard te werken kunnen we dit te boven komen. Zaterdag maken we de moeilijke verplaatsing naar Maaseik. We hebben daar niets te verliezen.”

Eerbetoon aan Ilse Uyttersprot

Vlak voor de wedstrijd werd in Schotte hulde gebracht aan Ilse Uyttersprot. De gewezen burgemeester van de stad Aalst werd begin augustus om het leven gebracht en was een trouwe supporter van Lindemans Aalst. Als eerbetoon zal haar plaatsje in de eretribune altijd worden vrijgehouden. Het kan wel worden gereserveerd en de opbrengst gaat dan naar vzw Zijn, een beweging tegen familiaal en seksueel geweld in de samenleving.