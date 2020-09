Jacob Relaes heeft eerste UCI-punten beet: “Eerste profjaar leert me dat ik nog progressie kan maken” Hans Fruyt

30 september 2020

12u53 0 Sport in de buurt Neoprof Jacob Relaes (24) veroverde zondag in Parijs-Chauny zijn eerste UCI-punten. Hij bolde als twaalfde over de streep, goed voor tien punten. Zaterdag rijdt de gediplomeerde landmeter uit Zwijndrecht met Tarteletto-Isorex de Memorial Fred De Bruyne, een interclub in het Oost-Vlaamse Berlare.

Parijs-Chauny, een 1.1-koers, draaide uit op een massaspurt. Met Nacer Bouhanni als laureaat. De twaalfde plaats van Jacob Relaes, niet echt een sterke sprinter, mag als verrassend gezien worden. “Na de laatste klim was het veel draaien en keren”, verduidelijkt Relaes. “Ik zat goed vooraan en kon in de bochtenrijke finale mijn plaats behouden en zelfs een paar renners passeren. Een sprinter ben ik inderdaad niet, wringen is niets voor mij. Enkel als er wat ruimte is kan ik mijn mannetje staan. Voor het eerst in mijn carrière kwam ik dicht bij de top tien in een UCI-koers. Jammer genoeg staan er de komende weken niet veel zo’n koersen meer op onze kalender.”

Door de herschikking van de kalender vallen continentale teams als Tarteletto-Isorex vaak uit de boot. “De Brabantse Pijl is zo’n mooie wedstrijd die we naar alle waarschijnlijkheid niet zullen kunnen rijden”, zucht Relaes. “Als een ploeg verzaakt aan deelname zouden wij toch kunnen meedoen. Ik vermoed dat dit niet meer zal gebeuren. Voor de Scheldeprijs hebben we een startbewijs, maar dat is niet meteen een wedstrijd die bij mijn mogelijkheden past.”

Zaterdag rijdt Relaes een interclub in Berlare, daags nadien kom hij naar alle waarschijnlijkheid ook aan de start van de kermiskoers in het Vlaams-Brabantse Nieuwrode. De eliterenner is blij dat hij half augustus de Ronde van Wallonië kon afwerken. “Door de deelname van een tiental teams uit de World Tour haalde die rittenkoers een gigantisch hoog niveau”, blikt Relaes terug. “Veel renners in volle voorbereiding op de Tour stonden er aan de start. Voor onze ploeg was dat de eerste wedstrijd na de onderbreking door corona. Pas in de slotrit kon ik een degelijke uitslag rijden. Dan zat ik in de tweede groep. De Ronde van Wallonië was een hele ervaring. De voorbije koersen heb ik gevoeld dat ik nog progressie kan maken. Dus hoop ik ook volgend jaar prof te blijven.”