Ivo De Mulder en Nidak Nieuwkerken staan op enkele dagen van competitiestart: “Met jonge ploeg zo snel mogelijk naar plaats in midden van klassement streven” Walter Vereeck

28 september 2020

21u13 0 Sport in de buurt Volley Vlaanderen heeft de reeksen helemaal door elkaar gesmeten en een andere naam gegeven. Dat verklaart waarom Nidak Nieuwkerken komend seizoen in een totaal nieuwe afdeling zal strijden voor een plaatsje in de middenmoot. Naar de titel wordt niet gemikt, maar naar de kelder van de rangschikking kijken, dat willen ze in Nieuwkerken ook niet. “Laat ons maar snel lekker veilig rond de zesde plaats postvatten. Zo kunnen de jonge talenten rustig progressie maken”, verklaart coach Ivo De Mulder.

“Door de herschikking zitten nogal wat Waalse ploegen in de nieuwe ‘Nationaal 2 dames A’-reeks”, analyseert Ivo De Mulder de opgefriste reeksindeling. “Die ploegen zijn voor ons de onbekende factor. Ik spreek over een viertal teams. Nivelles, Limal-Ottignies, Tchalou en Chaumont, dat zijn er nogal wat. We beginnen zondag trouwens tegen Nijvel. Tegelijk zijn er drie ploegen uit een hogere afdeling bijkomen. Die teams hebben ongetwijfeld meer ervaring en daar zullen we met onze jonge speelsters tegenop moeten boksen. De ploegen aan deze kant van de taalgrens hebben zich dan weer versterkt. Ik denk bijvoorbeeld aan Lennik met Linde Degrève en aan Aalter met Paulien Neyt.”

Rekenen op thuisvoordeel

“Aagje Spildooren komt naar Nidak”, bevestigt de trainer-coach van Nieuwkerken. “Zij is een jonge, beloftevolle middenspeelster uit de streek en was vorig jaar bij Meerbeke actief. Met het afhaken van Elise Van Hove (zwanger) en Paulien De Rop, die jammer genoeg moet stoppen wegens ziekte, telt de ploeg voornamelijk speelsters van zeventien tot twintig jaar. Dat verklaart onze wisselvallige voorbereiding. We lieten hele knappe dingen zien, maar soms werd dat afgewisseld met minder mooie momenten. We rekenen op ons thuisvoordeel en streven er vooral naar om zo snel mogelijk stabiliteit in onze groep te krijgen. We zullen trachten om zo snel mogelijk punten te verzamelen. Dan kunnen we onze groep zonder stress laten groeien. Volgende dinsdag spelen we de pre-ronde van de Beker van België tegen Bissegem. Een eerste overwinning volgende zondag zou ons al een heel eind op weg helpen.”