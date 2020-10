Ivan Leko: “Geen procent getwijfeld aan Refaelov” Michael Vergauwen

01 oktober 2020



Kortrijk is al bijna een week geleden, de blik gaat vanaf nu op KV Mechelen. Een team dat Leko érg hoog inschat. Tegen de Kakkers zal Leko het deze keer dus ongetwijfeld mét Lior Refaelov, maar noodgedwongen zonder Manuel Benson moeten doen. “Benson is voetballend een van onze beste spelers. Maar dat volstaat niet.”

“Refaelov’s reactie was die van een topplayer, die op het hoogste niveau gespeeld heeft. Ik was blij om dat te zien", vertelt Leko. De Kroaat heeft het uiteraard over de tweede helft van de Israëliër op Kortrijk. Nadat Leko hem liet starten op de bank, besliste Rafa uiteindelijk de wedstrijd alsnog. Leko komt een laatste keer terug op het voorval.

“Natuurlijk was Lior kwaad, ik ben zelf ook zo geweest”, geeft hij toe. “Het was pas de eerste keer in drie maanden dat hij op de bank zat onder mij, maar in de tweede helft toonde hij waar hij het moet tonen: op het veld. Hij kroonde zich tot de matchwinnaar en da’s de manier hoe je ermee moet omgaan. Dit is de reactie die ik wil zien. En die zei alles. Ik wist trouwens dat ik op hem kon rekenen. Lior is op en top prof, en ook als persoon: je kan hem vertrouwen. Ik had geen percent twijfel dat Lior alles zou geven”, bekent Leko. “Dat zou normaal moeten zijn, dat weet ik ook, maar voetbal is emotie... “

“Dit was de reactie van iemand die zes jaar bij Club speelde, die in Israël voor de prijzen meedeed. Hij weet dat je soms beter matchwinnaar bent in het laatste halfuur dan starten en een uur slecht spelen. Als je aan de match begint, heb je nog niet gewonnen.”

Over naar de figuur Manuel Benson dan. Ook over hem wou Leko nog een woordje kwijt. “Benson is voetballend een van de beste spelers qua kwaliteit. Maar dat volstaat niet. Voetbal is meer dan enkel dat. Voetbal is hard werken, er 24 uur op 24 voor leven. Hopelijk is dat een les voor hem. Benson moet stoppen met een toptalent zijn, maar beginnen met sleutelspeler te zijn bij een topclub. Het is jammer dat hij geblesseerd uitviel, absoluut. Want hoe hij op Kortrijk speelde, is hij een absolute meerwaarde voor ons.”