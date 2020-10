Interimcoach Vicky Carleer met Wolvertem Merchtem naar Eppegem: “Verwacht open match tussen twee voetballende ploegen” Adriaan Schepers

07 oktober 2020

19u24 0 Sport in de buurt In derde nationale A maakt HO Wolvertem zondagnamiddag de niet zo verre verplaatsing naar Eppegem. Assistent-trainer Vicky Carleer verwacht een open pot voetbal tussen twee ploegen die willen voetballen.

Hoofdcoach Jeroen Winderickx kreeg een rode kaart in de bekermatch tegen Doornik met drie speeldagen schorsing tot gevolg. Hierdoor nam Carleer sinds speeldag twee de honneurs waar. De match tegen Eppegem wordt zijn derde en laatste als tijdelijke hoofdcoach van Wolvertem Merchtem.

“De match van zondag is één van de weinige derby’s in de reeks, dus dat spreekt sowieso aan”, opent Carleer. “Eppegem is een ploeg die ik hoog inschat. Ze zijn al enkele jaren een vaste waarde in nationale, met de nodige ambitie. Ik verwacht een open pot voetbal tussen twee ploegen, die willen voetballen. Dat zij de voorbije twee weekends niet konden spelen door een coronabesmetting binnen de eigen ploeg, maakt het voor ons een beetje moeilijk om hen in te schatten. Zullen die twee wedstrijdloze weekends een invloed hebben op hun spel of zullen ze net heel hongerig zijn omdat ze weer kunnen voetballen? Dat laatste lijkt me niet meer dan logisch.”

“Ook wij zijn best wel hongerig naar zondag toe. En dan vooral om onze nederlaag tegen Oostkamp recht te zetten. Een uur lang speelden we echt goed tegen de West-Vlamingen, maar daarna vielen we ineens weg, was het niet goed meer. We verdienden wat mij betreft de drie punten, maar we hebben ze niet. Dat wil zeggen dat we die verloren punten in Eppegem graag willen recupereren. Als we de fouten van afgelopen weekend achterwege laten en het positieve van die match een hele wedstrijd brengen, acht ik ons daar zeker toe in staat.”

Integratie

Carleer zit momenteel al verschillende jaren in het trainersvak waarvan twee jaar als hoofdcoach en zeven jaar als assistent-coach. “Van die zeven jaar als hulptrainer was ik vijf jaar actief bij Sterrebeek en de voorbije twee seizoenen bij Diegem in tweede nationale. Ik heb de nodige diploma’s om ergens T1 te zijn en als de kans zich voordoet, waarom niet? Maar als dat niet zo is, schik ik mij perfect in mijn rol als T2 zoals hier in Wolvertem Merchtem. Ik was hier als speler nog twee jaar actief en ken nog vrij veel mensen van toen. Dat vergemakkelijkte de integratie. Zoals verwacht trof ik hier een goed omkaderde club aan met spelers met heel wat kwaliteiten. Een eindnotering in de top vijf wordt misschien wat moeilijk, maar vanaf plaats zes is er zeker wat mogelijk.”