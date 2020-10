Interim-trainer Bart Vanhoudt leidt KVK Tienen naar eerste zege: “Spelers hebben er hun kop voorgelegd” Stijn Deleus

11 oktober 2020

19u35 0 Sport in de buurt Het kostte dan de nodige moeite, maar de eerste overwinning is eindelijk een feit voor KVK Tienen. Vooral in het eerste halfuur werden de Suikerjongens bij momenten overklast door een stevig Mandel United, maar het goaltje viel iets later voor de thuisploeg. In de tweede helft slaagde de Suikerploeg er beter in om de bezoekers af te houden, het bleef dan ook 1-0.

Interim-trainer Bart Vanhoudt prees na afloop de vechtlust van zijn manschappen, al had hij ook wel een sterk Mandel United gezien.

“Ik weet één ding: als sommigen dit Mandel bij de degradatiekandidaten rekenen, dan ken ik niets van voetbal”, klonk het gevat. “Ik heb zelden een ploeg gezien die zo dominant voor de dag kwam als zij in dat eerste halfuur en ik mag toch zeggen dat ik wat ervaring heb in deze reeks (lachje). Kracht, gestalte, diepgang, lopende spelers, alles was voorhanden en zelf hadden het daar een half uur knap lastig mee. Met het nodige geluk konden we toen onze netten schoon houden en dan klommen we via Laureys bij de eerste de beste kans ook nog eens op voorsprong. We hebben dan bijgestuurd door over te schakelen naar een 3-5-2 en met Kempeneers kwam er na de pauze meer power in onze ploeg. Hij viel echt uitstekend in, alleen spijtig dat hij in blessuretijd dan rood kreeg omdat hij zijn man wilde afhouden en per ongeluk in het gezicht raakte. Maar hij zorgde er mede voor dat we onze voet naast Mandel konden plaatsen en nauwelijks nog een noemenswaardige kans weggaven. Dus op basis van die niet aflatende inzet is de driepunter ook niet helemaal onverdiend.”

Plezier op training

De opluchting zal ongetwijfeld groot zijn in de Tiense rangen, na de 0 op 6 en vooral na de woelige week met het afscheid van coach Jo Claes. “Dit is een hele grote opluchting, want bij een nieuwe nederlaag zat je toch al serieus in de problemen”, blaast Vanhoudt. “Ik ben vooral blij dat ik een gretige groep gezien heb. Ik heb er de voorbije dagen bewust voor gekozen om niet te tactisch te trainen. Er is wel hard gewerkt, maar we hebben daarnaast gewoon ook veel plezier gemaakt op training.”

Geen beleving

“Of dat plezier dan een beetje weg was de voorbije weken? Bij sommigen was het plezier en de goesting inderdaad weg, de reden voor het afscheid van Jo moet je ook daar gaan zoeken”, pikt Dirk Pauwels namens de sportieve cel in. “Het was gewoon op bij het merendeel van de spelers en dan moet je als club een beslissing nemen, hoe moeilijk die op dat moment ook is. Dat gebrek aan beleving zagen we al in de bekermatch op Tertre-Hautrage en in Francs Borains, twee wedstrijden die we nooit hadden mogen verliezen. Tegen Thes zat er inderdaad een gelijkspel in, maar we hebben dan ook een uur tegen tien man gespeeld. Dit Thes maakte overigens geen al te beste indruk, ik zou ze niet zomaar weer bij de absolute titelkandidaten rekenen. We maken nu volop werk van het aanstellen van een nieuwe coach, zonder daarin overhaast te werk te willen gaan. Het zal alleszins een jongere trainer moeten zijn die graag met jongeren wilt werken, want op die doorstroming vanuit de beloften zijn we als club hard aan het inzetten.”