Ingevallen Jelle Belmans schenkt Oudenaarde in slot punt tegen Ronse: “Tevreden mee” Kristophe Thijs

03 oktober 2020

23u19 0 Sport in de buurt In de derby van de Vlaamse Ardennen deelden SK Ronse en Oudenaarde de punten. De jonge thuisploeg bracht voor de rust fris en aanvallend voetbal en zag dit al snel beloond worden met een goal van Guede. Leider Oudenaarde had het niet onder de markt, maar knokte zich terug in de match. Die inzet werd uiteindelijk in de slotfase beloond met een punt, nadat de ingevallen Belmans raak kopte. “Een terecht resultaat”, klonk het bij beide ploegen na afloop.

Met Ronse en Oudenaarde stonden twee ploegen tegenover elkaar die resoluut de kaart van de jeugd trekken dit seizoen. De thuisploeg ging die jonge talenten vooral over de grens halen, terwijl bij Oudenaarde de amper 18-jarige Mano Decuypere op de rechterflank zijn debuut mocht maken. Het leverde een aantrekkelijke en felbevochten derby op met best wel wat kansen aan beide zijden en met een uiteindelijk logisch gelijkspel.

Thuiscoach Sam Goethals kon vrede nemen met die draw, al had zijn ploeg lang uitzicht op de eerste driepunter van het seizoen. “Onze eerste helft was gewoonweg goed. Vorige week is ons gebrek aan ervaring afgestraft geweest, maar nu was ons positiespel al stukken beter. Na de rust moesten we wat gas terugnemen en kregen we het moeilijker. Jammer voor de jongens dat dan die gelijkmaker in het slot nog valt, maar de eerlijkheid gebiedt mij toch om toe te geven dat Oudenaarde dat punt verdiende. We zijn een ploeg in opbouw en dat gaat met ups en downs. Maar we groeien en dat is het belangrijkste. Ik hoop dat onze entourage snapt dat we met dit jonge geheel tijd nodig hebben. Van jongens rond de twintig jaar kan je niet hetzelfde verwachten dan van spelers van 28 met baggage”, vertelde Ronse-coach Sam Goethals.

Voetballend talent

Ook in het Oudenaardse kamp voelde de puntendeling als fair aan. “Ik wist van mijn ex-ploeg Dikkelvenne (waar Ronse vorige week verloor, red.) dat bij Ronse heel wat voetballend talent zit. We wilden hier vooral niet verliezen. Dit is onze derde match op een week tijd. We hebben geprobeerd op ons elan verder te gaan. Met een punt op verplaatsing kunnen we vrede nemen”, aldus de ingevallen Jelle Belmans die dik vijf minunten voor tijd met een rake kopbal de bordjes in evenwicht bracht.

Belmans is na anderhalve maand revalideren pas sinds drie weken terug intensief aan het trainen. Een positieve coronatest gooide zelfs nog even roet in het eten. “Maar deze week kon ik opnieuw voluit gaan. Dit waren mijn eerste spelminuten. Als je dan kan scoren en je ploeg alsnog een punt kan bezorgen, doet dat deugd. Ik maak gemiddeld maar drie tot vier goals op een seizoen en dit was dus meteen een belangrijke”, aldus Asperling Belmans.

SK Ronse: Dannel, Foucart, Jourquin, Milokwa, Guede, Thissen, Sikumoya, Itoua (31’ Verbrugge), Falzone, Sylla (’60 Chrif), Fichex (75’ De Kerf)

Oudenaarde: Verbrugge, Lekhecine, Mulliez, Verstraete, Martens, Verspeeten, Vandenheede (68’ Gheeraert), Van Herreweghe, Mingiedi, Decuypere (’65 Belmans), Van Waeyenberghe

Doelpunten: 6’ Guede (1-0), 83’ Belmans (1-1)

Geel: Fichex, Vandenheede, Decuypere