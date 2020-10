Indy Vancraeyveldt wil met KRC Harelbeke ook na komend weekend ongeslagen blijven: “We gaan voluit voor de zege” Piet Balcaen

01 oktober 2020

07u11 0 Sport in de buurt KRC Harelbeke trekt zaterdagavond vol vertrouwen naar Zwevezele. Vertrouwen dat de paars-witten tankten in hun openingsmatch in Lokeren en thuismatch tegen Westhoek. Goed voor een 4 op 6. Fraaie cijfers. Even fraai waren de assists en doelpunten van Noppe, Vandenbroucke en Nfor. Doelpunten en vooral ook assists die we eveneens van nieuwkomer Indy Vancraeyveldt verwachten?

“Daarvoor ben ik ook naar Harelbeke gekomen”, aldus Vancraeyveldt. “Twee of drie seizoenen geleden toonde de club al interesse, maar toen ging de zaak niet door. Bij Harelbeke hoop ik op mijn geliefkoosde positie, op positie 8, tot mijn recht te kunnen komen. Op die positie bewaar ik het best het overzicht omdat ik dan voornamelijk met mijn gezicht naar het doel van de tegenstander kan voetballen. Een Daan Debouver, ex-ploegmaat van bij Mandel United, vind ik meer een 10-speler omdat hij de gaten induikt en ook sterker is met zijn rug naar doel. Echter, als de trainer mij op positie 10 wil uitspelen, zal ik hem daarin volgen. Niet het persoonlijk belang, maar het ploegbelang primeert.”

Titelkandidaat

“Over mijn persoonlijke prestaties in de eerste twee competitiewedstrijden ben ik gematigd tevreden. In Lokeren vond ik mezelf goed. Tegen Westhoek was dit niet het geval. Ik kan veel beter. Zoiets knaagt aan mij. Echter, het gegeven dat we de match tegen Westhoek wonnen, compenseert dat slechte gevoel. Nogmaals, niet mijn persoon, maar het team telt. Met 4 op 6 hebben we onze start alvast niet gemist. In die eerste twee matchen kwamen we telkens op achterstand, maar het typeert onze ploeg dat we die achterstand evenveel keer ongedaan hebben gemaakt. We zijn mentaal en fysiek heel sterk. Terwijl komend tegenstander Zwevezele meer teert op zijn voetballende en individuele kwaliteiten, moeten wij het meer hebben van onze teamspirit en collectieve kracht. Op basis van de spelersnamen verwacht ik eigenlijk dat Zwevezele tot de titelkandidaten behoort. Ninove is wellicht ook een topper. Net als Lokeren-Temse, Oudenaarde en Petegem. Ik zag Zwevezele aan het werk in een oefenmatch in Gullegem. Ik vond hen toen wel indrukwekkend. Enkel aanvallend lukte het toen niet. Laat ons hopen dat die aanval het ook tegen ons laat afweten. Omdat we beseffen dat Zwevezele een topper uit de reeks is, tekenen we vooraf voor een punt. Echter, we gaan zoals steeds voluit voor de zege.”