Ilias Labiad (Diegem Sport): “Mix van jonge en meer ervaren spelers zorgt voor ideale teamspirit” Dominic Beckx

07 oktober 2020

19u53 0 VOETBAL We zijn drie speeldagen ver in tweede nationale B en Diegem Sport staat verrassend mee op kop. Net als Bocholt telt groen-wit zeven punten. Dat zijn er drie meer dan de buren van SK Londerzeel die zondag te gast zijn aan de Woluwelaan. We blikten vooruit met Ilias Labiad.

De 27-jarige rechterflankspeler onderhandelde vorig seizoen over een transfer naar SK Londerzeel, maar verlengde uiteindelijk zijn verblijf in Diegem.

“We geraakten het niet eens over de voorwaarden en ik besloot om bij Diegem te blijven”, licht Labiad toe. “Ik voel me trouwens heel goed in Diegem. De confrontatie tegen Londerzeel is een derby, maar dat leeft vooral bij de supporters. Voor de spelers is het een wedstrijd als een andere waarin de drie punten het belangrijkst zijn.”

“Onze goede start een verrassing? De coach had ons voor het seizoen al gezegd dat we een sterk team hebben dat een mooi seizoen kan neerzetten, ondanks de jeugdige leeftijd van onze kern. Er zijn vier à vijf oudere spelers, onder wie mezelf. Het is aan ons om de jongeren iets bij te brengen. Dat verloopt heel vlot. De jeugd is heel leergierig. De mix van jonge en iets meer ervaren spelers zorgt voor een ideale teamspirit. Een beetje zoals een familie. We gaan elke match opnieuw voor de zege en zien dan op het einde van het seizoen wel waar we eindigen.”

Labiad startte al elke wedstrijd in de basis. Rekening houdend met wat hem een week voor de competitiestart overkwam, is dat verbazend. In de bekerwedstrijd tegen Olsa Brakel botste hij in een duel met zijn hoofd hard tegen dat van een bezoeker.

“Ik verloor gedurende enkele seconden het bewustzijn en werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een hersenschudding. Ik mocht een week niet sporten, maar was er dus wel opnieuw bij in de competitieopener tegen City Pirates. Ik ondervind niet echt last meer, maar ben wel nog voorzichtig bij het koppen. Ik hoop dit seizoen zo hoog mogelijk te eindigen. Dat zou een mooie opsteker zijn voor onze jongeren. Het feit dat iedereen stilaan opnieuw fit is, is alvast positief”.

Na drie speeldagen zijn er nog slechts vier spelers die nog geen minuut misten: Dean Michiels, Cedric Mertens, Jan De Bouw en Sander Denayer. Achttien verschillende spelers kwamen al in actie voor het eerste elftal.