Ilias Cloetens (Sint-Lenaarts) wil valse start zo snel mogelijk vergeten: “Met propere lei beginnen” Kristof Gabriels

23 september 2020

23u55 0 Sport in de buurt Derdenationaler Sint-Lenaarts miste afgelopen weekend zijn start compleet met een zware 1-4-thuisnederlaag tegen Betekom. Vergaat het Ilias Cloetens en co. zaterdag in en tegen Diest beter?

Nieuwkomer Cloetens had duidelijk een heel ander debuut bij de Eesterploeg in gedachten. “Ik had het eerlijk gezegd totaal niet zien aankomen op voorhand”, vertelt de verdedigende middenvelder. “We hebben dan misschien wel een wisselvallige voorbereiding achter de rug, maar dit had ik toch niet verwacht. In het eerste halfuur was er trouwens ook weinig aan de hand, maar na die 0-1 zijn we als groep compleet ingestort. Alles zakte als een kaartenhuisje in elkaar.”

Cloetens hoopt dat iedereen bij Sint-Lenaarts daar de nodige lessen uitgetrokken heeft. “We hebben de match tegen Betekom in elk geval uitvoerig besproken dinsdag op de training. Het is duidelijk dat we vooral in verdedigend opzicht nog serieus wat werk hebben. Al moeten we ook niet panikeren. We zijn tenslotte amper één speeldag ver. Bovendien staat iedereen nu terug met de voetjes op de grond, waardoor we zaterdag tegen Diest met een propere lei kunnen beginnen. Dat zal trouwens nodig zijn ook, want ondanks hun 1-0-nederlaag op de openingsspeeldag tegen Racing Mechelen heb ik al heel wat goede dingen gehoord over de Vlaams-Brabanders.”

Kat uit de boom kijken

Toch zou Cloetens komend weekend maar wat graag de nul weggeven. “Het wordt eerst en vooral zaak om een goed blok neer te zetten. Daarom verwacht ik dat we aanvankelijk wat de kat uit de boom zullen kijken. Bovendien moeten de foutjes van vorige week eruit, want dat straft een ploeg als Diest ongetwijfeld genadeloos af op hun groot veld. Anderzijds moeten we ook niet met schrik naar daar trekken. Wij hebben per slot van rekening ook onze kwaliteiten.”

Cloetens kwam in het tussenseizoen over van Lyra-Lierse. “Het project van Sint-Lenaarts sprak me niet alleen enorm aan. Ik voelde ook meteen heel veel vertrouwen van de coach en dat miste ik wat bij Lyra-Lierse. Daar pendelde ik voortdurend tussen de bank en het veld. Daarom heb ik gekozen voor wat meer stabiliteit.”