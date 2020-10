Ief Nollet wil hoge ogen gooien in Belgian Padel Tour in Gentbrugge: “Gaan voor plaatsje in de halve finale” Dominique Lampo

05 oktober 2020

10u46 1 Sport in de buurt Ief Nollet is met maatje Thomas Deschamps sterk bezig in het padel. Op de Masters behaalde het duo de halve finale. Deze week proberen Nollet en Deschamps hoge ogen te gooien in de Belgian Padel Tour in Gentbrugge. Nollet heeft het gevoel dat ze klaar zijn om een hoofdrol te vertolken.

“Het gevoel is goed en de omschakeling van tennis naar padel verloopt steeds vlekkeloos. Dat we toch een heel goed niveau haalden bleek toch op de Masters. Daar konden Jeremy Gala en Nick Braet, het Belgische kampioenenduo, ons pas in de ‘super tie break’ verslaan. Op de Belgian Padel Tour is het niveau door de aanwezigheid van heel wat sterke Waalse koppels een stuk hoger dan op de Masters. Toch gaan we voor een plaatsje in de halve finale. Finale halen wordt moeilijk, want ik vrees dat je dan voorbij de Belgische kampioenen moet of dat je het duo Peeters-Crasson moet verslaan en dat wordt moeilijk.”

Poulewinst

Woensdag start het toernooi voor Nollet en Deschamps. Openen doen ze tegen Dominique Coene (meervoudig Belgisch kampioen tennis) en Xander De Wever en nadien spelen ze ook nog tegen de duo’s Bauwens-Sterckx en Barclay-Defoort. Nollet gaat met vertrouwen van start. “We willen graag groepswinnaar worden en dat zit er toch wel in. De achtste finales en de kwartfinales staan dan op zaterdag op het programma en we hopen ook die dag te overleven en zondag in de halve finale te staan. Dan zullen we van een geslaagd toernooi mogen spreken.”

Complementair

Nollet en Deschamps worden door de tegenstanders een heel complementair duo genoemd en de voorzitter van TC Deinze weet dat dit klopt. “We zijn twee totaal verschillende types als speler en dat is toch wel een voordeel. Thomas is fysiek beresterk, heel explosief en heeft een vernietigende smash. Hij houdt er een agressieve speelstijl op na. Ik ben dan weer tactisch wat sterker en probeer eerder de ballen goed te plaatsen en zo veel druk op de tegenstander te leggen. Op de Masters probeerden we trouwens een nieuwe opstelling uit en die leek ons nog sterker te maken. Je kan dus stellen dat we met vertrouwen naar Gentbrugge afzakken.”