Ian Hanavan staat voor uitdaging bij Brussels: “Ik ben blij met de geboden kans” Redactie

09 oktober 2020

12u25 0 Sport in de buurt Zes maanden geleden hing het voortbestaan van Brussels nog aan een zijden draad. Intussen lijkt de hemel op te klaren in de hoofdstad, al is veel realisme zeker nog noodzakelijk. Sportief zet men een belangrijke stap terug om de komende jaren weer te kunnen opbouwen. Intussen werkt coach Ian Hanavan verder aan de voorbereiding op de komende campagne.

De coronapandemie heeft de voorbereiding van Brussels al danig in de war gestuurd. Een aantal spelers moesten later aansluiten bij de groep. Sommige oefenmatchen moesten noodgedwongen geannuleerd worden. Het is een verhaal van vallen en opstaan, maar anderzijds krijgen alle coaches meer tijd om hun team voor te bereiden. In het eigen tornooi werd nipt verloren tegen de Nederlandse topclub Den Bosch. Nadien volgden twee vlotte overwinningen tegen Royal IV (Top Division 2). Volgende zondag staat er een oefenmatch tegen Leuven Bears op het programma.

Hoogten en laagten

Coach Ian Hanavan beseft dat er veel werk aan de winkel is. “Het is een voorbereiding met ups en downs, maar dat zal wellicht voor alle ploegen het geval zijn. Quarantaine gooide roet in het eten. Gelukkig moeten we pas in november klaar zijn om aan de competitie te beginnen. De langere voorbereidingstijd compenseert een en ander. Het valt natuurlijk af te wachten hoe de situatie in de hoofdstad zal evolueren.”

Mooie kans

Ian Hanavan krijgt de erfenis van Serge Crèvecoeur op zijn schouders. Gemakkelijk om dragen is die last niet bepaald. Het deert de Amerikaan niet. “Ik ben blij met de geboden kans. Ik ken de Belgische competitie natuurlijk goed als speler van Leuven Bears en Okapi Aalstar. Sinds ik gestopt ben met mijn actieve carrière, heb ik de Belgische competitie altijd van nabij gevolgd. Naar de States keerde ik niet terug, maar ik was wel even aan de slag in China. Brussels wordt mijn tweede club als headcoach, mijn eerste in België. Ik ken de geschiedenis van Brussels en weet dat ik een lastige job voorgeschoteld krijg de komende maanden. Dat schrikt me geenszins af. Het is een uitdaging waar ik vol wil voor gaan.”