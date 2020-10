Hoogspringer Brett Jacobs sluit seizoen af met goed gevoel Bart Spruijt

12 oktober 2020

19u40 0

Brett Jacobs heeft op de kampersmeeting zaterdag in Lanaken zijn seizoen afgesloten. De hoogspringer van AVZK maakte er een succesvol uitstapje naar het speerwerpen.

Jacobs legt zich toe op het hoogspringen. Maar dankzij zijn topsportschoolachtergrond kan hij ook z’n plan trekken in de werpnummers. Hij plantte op de meeting in Lanaken zijn speer 48m79 ver. “Het speer is eigenlijk veel beter gegaan dan ik had verwacht nadat ik een jaar geen speer had vastgepakt”, zei hij. “Om het seizoen af te sluiten vond ik het wel tof om nog eens speerwerpen te doen. Doordat er zoveel wedstrijden wegvielen, wilde ik toch graag een laatste meeting meepikken. Op een bepaalde manier lukt dat speerwerpen wel. Al is mijn techniek zeker geen 100%.”

“Vlot over 2m04.”

In het moeilijke coronajaar probeerde hij er het beste van te maken. Hij liet een beste seizoensprestatie van 2m04 optekenen. “Op zich ben ik wel tevreden over mijn seizoen aangezien ik een groot gebrek had aan wedstrijdritme en ik me in het voorjaar niet optimaal kon voorbereiden”, stelt de pupil van AVZK-trainer Jens Laporte. “Ik zat heel goed in het voorjaar na een goed indoorseizoen. Maar dan kwam de lockdown. In die periode heb ik weinig atletiekpistes gezien. Ik kon niet meer zoveel trainen. Uiteindelijk heb ik een stuk of vijf wedstrijden kunnen doen. Maar toch heb ik deze zomer een paar keer de 2m04 gehaald. Gezien de omstandigheden mag ik daar echt niet over klagen. In mijn laatste hoogspringwedstrijd ging ik over 2m04 alsof het niets was. Op 2m07 lukte het dan net niet. Dan speelt het gebrek aan ritme me wel parten. Zeker mentaal helpt het als die routines en die aanloop er goed inzitten. In de coronaperiode kon ik amper op de piste trainen, maar heb ik wel meer krachttraining gedaan. Qua kracht ben ik beter dan ooit, maar ik moet nog kunnen omzetten in hogere sprongen. Dat wordt nu het volgende werkpunt. Hopelijk kan het er uitkomen in de winter. Nu neem ik een weekje rust en daarna begin ik aan de winteropbouw.”