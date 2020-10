Heur-Tongeren vlot voorbij Tertre-Hautrage met glansrol voor Moussa Camara Guido Gielen

11 oktober 2020

19u14 0 Sport in de buurt De jonge garde van Heur-Tongeren hebben geschiedenis geschreven. Na de vlotte (3-0) kwalificatie tegen derdenationaler Tertre-Hautrage stoten ze na 42 jaar nog eens door naar de 1/16 finales van de Beker van België. De Eburonen domineerden de partij met een glansrol voor flankaanvaller Moussa Camara (27) die twee treffers en één assist voor zijn rekening nam.

Na de mindere competitiestart is deze kwalificatie een opsteker van formaat, toch ?

“Iedereen bij ons was extra gemotiveerd om door te stoten in de beker. Het ideale moment om de hoofden leeg te maken, na enkele mindere weken in competitieverband. Bovendien konden we geschiedenis schrijven en dit was voor de club een zeer belangrijke wedstrijd, want nu komen we uit tegen een eersteklasser. De score had nog hoger kunnen oplopen want rond het halfuur kopte Dango Dine een gemeten voorzet van mij over. Een reuzekans die we lieten liggen. De Henegouwers speelden niet zo slecht, maar konden slechts één keer voor gevaar zorgen. Iets na het halfuur kon Weckx, beresterk op het middenveld, zich doorzetten en het leder werd slecht weggekopt door Dupire. Ik nam de bal meteen op de slof en knap binnen in het dak van het doel. Voor het ingaan van het slotkwartier kregen de bezoekers de beste kans op de gelijkmaker, maar onze keeper Vandecaetsbeek had een knappe reflex in huis op een pegel van Waltier. De counter daarop kon Dango Dine zich sterk loswringen en zijn assist moest ik maar binnenduwen. Een minuut later omgekeerde actie. Ik kon uitbreken en legde perfect af voor Dango Dine, die de eindstand kon vastleggen.”

Was dit je grootste moment in je zeven jaar bij Heur-Tongeren ?

“Vorig seizoen scoorde ik in de beker tegen een tweedeprovincialer vier keer, maar deze prestatie is zeker één om nooit meer te vergeten (lacht). Hopelijk krijgen we de nodige boost, want komende woensdag in de competitie krijgen we Pepingen-Halle over de vloer. Met 1 op 9 is het noodzakelijk om de drie punten in eigen huis te houden.”

Wie wil je uit de bokaal voor de volgende ronde ?

“Standard Luik. De club van mijn hart. Ik ben ook een goede kameraad van Collins Fai en zal hem vanavond een sms sturen dat we hier in Tongeren hopen op een confrontatie met de Luikse trots.”

Je bent dit seizoen sterk op dreef en regelmatig zien we je grote klasseflitsen. Droom je nog van een niveau hoger ?

“Ik ben nog maar 27 jaar en kan zeker nog enkele jaren mee op een hoger niveau. Hier bij Heur-Tongeren ben ik publiekslieveling en iedereen draagt mij hier op handen. Daarom hogerop met de Ambiorixzonen zou mijn grote droom zijn. Anders is het misschien wel tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan, maar daar wil ik nu nog niet aandenken. Eerst vol aan de bak, als corona het toelaat, bij Heur-Tongeren.”