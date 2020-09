Het gaat plots snel voor de 17-jarige Arno De Kuyffer bij Berchem Sport: “Zonder stress aan de aftrap van eerste thuismatch” Patrick Bijnens

28 september 2020

16u12 0 Sport in de buurt Berchem Sport kwam in zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Londerzeel SK niet verder dan een 1-1. Het team van trainer Geert Emmerechts kan met een vier op zes hoe dan ook op een sterke competitiestart terugblikken.

Net als in de bekerwedstrijd tegen Lyra-Lierse en op de openingsspeeldag tegen Wijgmaal, koos de Berchem-coach voor de 17-jarige Arno De Kuyffer centraal in de verdediging. “Deze wedstrijd thuis tegen Londerzeel was toch enigszins speciaal voor mij”, zegt Arno De Kuyffer. “De voorgaande matchen waren immers telkens op verplaatsing. Vandaag speelde ik voor de eerste maal voor eigen publiek. Van bij de U13 voetbal ik al bij de jeugd van Berchem. Al die jaren keek ik op naar de spelers van het A-elftal. En dit keer stond ik plots zelf tussen hen op dat veld.”

De Kuyffer kan al op korte tijd op enkele sterke prestaties terugblikken. “In de bekerwedstrijd op Lyra-Lierse debuteerde ik door een kleine blessure van Ken Spies. Ik heb toen in die match echt alles gegeven om de ploeg zo veel mogelijk te kunnen helpen. Die prestatie bleef blijkbaar niet onopgemerkt voor onze coach. Hij gaf me immers ook tegen Wijgmaal het nodige vertrouwen met terug een plaats centraal in de verdediging. Een positie die me op het lijf geschreven staat.”

Voor de Berchem-verdediger, die eind volgende maand nog maar pas 18 wordt, gaat het plots zeer snel. “Inderdaad. Tijdens de voorbereiding op het seizoen probeerde ik om alle speelminuten die me gegund werden, zo maximaal mogelijk te presteren. Het leverde me veel vertrouwen op. Normaal gezien ben ik iemand die veel met stress te kampen heeft. De steun van de spelersgroep en hun coaching, bezorgde me evenwel een boost. Zelfs tijdens die debuutmatch op Lyra-Lierse bleef ik zeer kalm. Vandaag was het helemaal bijzonder met de steun van onze fans.”

Londerzeel kwam kort na de rust op voorsprong. “Het begon met een snelle omschakeling bij de bezoekers. El Yazidi kwam helemaal terug mee en onderschepte de bal net voor doel. Helaas geraakte hij door deze actie uit balans waardoor Van Hoof nog kon profiteren om in doel te werken. Gelukkig konden we even later via die terechte penalty nog een punt uit de brand slepen. De groep zal met deze vier op zes zeer tevreden zijn.”

Bijna speelde Arno samen met zijn broer Rik, die eerst had toegezegd voor een verlengd verblijf op het Rooi maar finaal een overeenkomst bereikte met FC Knokke, in dezelfde ploeg. “Ik heb me met die onderhandelingen afzijdig gehouden. Het zou uiteraaard leuk geweest om met hem samen te spelen.”