Het bekeravontuur van KSK Heist eindigt op het veld van Union: “En toch was dit geen mission impossible” Bart Jacobs

11 oktober 2020

20u30 0 Sport in de buurt KSK Heist moest zondag een streep trekken onder het bekeravontuur. De Brusselse inbreng van coach Stéphane Demets en Schaarbekenaar Jawad Absisan heeft niet kunnen verhinderen dat Heist kopje onder ging bij Union. De zware 4-0-cijfers laten vermoeden dat Heist kansloos was, maar geven een vertekend beeld van het wedstrijdverloop. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal stond het nog 1-0.

De 4-0-eindscore laat het niet vermoeden, maar KSK Heist heeft het Union niet zo gemakkelijk gemaakt. Er stond een stevig defensief blok, waardoor Heist er 80 minuten in slaagde de wedstrijd spannend te houden. Het slotkwartier was er uiteindelijk te veel aan. De veer brak zodra de 2-0 op het bord kwam. Er volgde nog een penalty en een vierde tegentreffer.

“We hebben Union anders wel de nodige twijfels bezorgd”, zo vertelde Philippe Janssens ons. “We hebben zelfs een aantal kansjes weten af te dwingen, maar scoren zat er jammer genoeg niet in. Het klasseverschil was er wel, maar daarom ben je nog niet kansloos, hé. Die laatste tien minuten zetten het wedstrijdbeeld op z’n kop, want het zag er anders uit. 4-0 is absoluut overdreven, er zat zelfs meer in voor ons. Dit was helemaal geen mission impossible voor ons, maar het is wat het is: we liggen uit het bekertoernooi. Een schande is dat niet, als je er tegen een sterkere tegenstander uit gaat.”



Laat het ons dan even hebben over jouw rentree, want het was al heel lang geleden dat we jou nog op een voetbalveld gezien hadden. “Inderdaad. Tegen Lierse Kempenzonen, in maart, net voor de lockdown, was de laatste officiële wedstrijd die ik gespeeld heb. Sindsdien ben ik op de sukkel geraakt met een blessure. Ik speelde nog wel een halve wedstrijd in de voorbereiding, maar meer niet. Ik ben dan ook, en vooral, blij dat ik de voorbije week zonder enige hinder weer met de groep heb kunnen meetrainen en dat ik vandaag tegen Union mijn eerste minuten sinds lange tijd heb mogen maken. Het zure gevoel dat bij de nederlaag hoort, neem ik er dan maar bij. Verliezen doet niemand graag, maar het vreemde is dat we ondanks de 4-0-cijfers, toch met opgeheven hoofd van het veld zijn gestapt.”