Henri Vandenabeele nu ook tweede in Tour de l’Isard: “Volgend jaar geen prof, maar wil nu al zekerheid voor 2022” Hans Fruyt

24 september 2020

14u12 0

Henri Vandenabeele (20) heeft een zege beet. Vorige week vrijdag won hij in de Tour de l’Isard de ochtendetappe. De Dentergemse belofte sloot de Franse vierdaagse als tweede af en won zowel het punten- als bergklassement.

Lotto-Soudal-ploegmaat Xandres Vervloesem werd algemeen eindlaureaat. Bij de eindafrekening hield de tweedejaarsbelofte uit Massenhoven vijf seconden over op leeftijdsgenoot Vandenabeele. De Dentergemnaar, ook al tweede in de Baby Giro, zat in de eerste rit gevangen en verloor veel tijd. “Geen enkele ploeg wou achtervolgen op een ruime vroege vlucht”, zucht Vandenabeele. “Toch gaf ik het nog niet op. Want in die ontsnapping zaten niet veel klassementsrenners. Enkel Sylvain Moniquet en Xandres Vervloesem. In de korte ochtendrit op de tweede dag moesten we onder meer over Port de Balès, een klim die ze ook in de Ronde van Frankrijk deden. Aan de voet van die col ben ik al aangezet.”

Vandenabeele won die etappe met veertig seconden voorsprong, Moniquet (Groupama-FDJ U23) pakte geel. Na de middag werd Lotto-Soudal vierde in de ploegentijdrit. Moniquet behield de leiding. Vandenabeele klom naar de zesde plaats. “In de zaterdagrit naar Ax-3 Domaines bleef de top van het klassement bij elkaar”, gaat Vandenabeele verder. “De slotrit telde drie beklimmingen. Op de eerste namen de beloften van AG2R de koers in handen. Met de bedoeling Moniquet snel te isoleren. Dat gebeurde ook. Op de tweede col zette ploegmaat Maxim Van Gils zich op kop. Waardoor een nog grotere schifting werd doorgevoerd. Ik had jammer genoeg geen superdag. In de afdaling reed ik toch weg. De etappe sloot ik als vierde af. Eerst werd ik als eindwinnaar afgeroepen. Nadien bleek dat ploegmaat Vervloesem vijf seconden overhield. Voor mij een ontgoocheling. Ook al bleef de eindwinst in de ploeg.”

Vervloesem heeft, net als Moniquet, een profcontract van twee jaar bij Lotto-Soudal beet. Vandenabeele wil liever nog een jaar rijpen bij de beloften. “Prof word ik volgend jaar niet, maar ik onderhandel met diverse teams en hoop nu reeds zekerheid te krijgen dat ik in 2022 de stap kan zetten”, verduidelijkt Vandenabeele die zaterdag en zondag de Arden Challenge rijdt. “Volgend jaar wil ik zowel de Ronde van Aosta als de Toekomstronde rijden.”