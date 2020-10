Hema SKW (TDW1) wint zonder veel problemen de derby tegen Kangoeroes Mechelen ( 72-56) Henk De Koninck

11 oktober 2020

Het jeugdige SKW haalde met sprekend gemak de overwinning binnen in de derby tegen Kangoeroes Mechelen, waar de buitenlandse speelsters niet thuis gaven.

Hema SKW nam vanaf het begin de wedstrijd volledig in handen. Met veel druk op de bal en met veel beweging in aanval zette het team van coach Diels al direct een voorsprong op het scorebord. Vooral inside was de thuisploeg moeilijk af te stoppen. De zusjes Massey waren onder hun beiden goed voor 33 punten. De thuisploeg ging rusten met een voorsprong van 9 punten ( 35-26). Na de rust hield SKW de wedstrijd volledig onder controle en liet het Kangoeroes niet meer in de wedstrijd komen. Coach Diels was tevreden over het resultaat, maar niet over het geleverde spel. “ We winnen de wedstrijd wel, maar het had nog beter gekund. Ik had tijdens de rust wat oplapwerk met mijn team . Resimont had last van een kwetsuur en zat in een dipje . We spelen met periodes goed basket maar er zitten nog te veel ups en downs in het spel. Het constante spel is nog niet aanwezig. We hebben een jonge groep en we willen elke wedstrijd die we spelen winnen. Door corona kan de competitie zo maar stoppen, dus moeten we voor elke wedstrijd gefocust blijven.”

Teleurstelling bij Kangoeroes Mechelen

Bij Kangoeroes Mechelen was coach Gerrit Driessens niet tevreden over de prestatie van zijn team. “ We speelden een slecht eerste quarter waar we vooral verdedigend te kort kwamen. Onder de ring waren we de mindere van SKW. In het tweede quarter stonden we beter te verdedigen en kwamen we weer in de wedstrijd. Maar dichter dan zes punten zijn we nooit gekomen. Ook aanvallend waren we niet bij de les en hebben we het zelf weggegeven. Als je aan amper 27 % afwerkt, kan je geen wedstrijd winnen tegen eender welke ploeg. SKW wachtte geduldig af en wist steeds op de juiste momenten te scoren. Ze zijn dan ook de verdiende winnaar. Het is de tweede keer op rij dat we op identieke wijze de boot ingaan. Ook bij Castors speelden we een minder eerste quarter. Nu ligt er al druk op de volgende wedstrijd. De thuiswedstrijd tegen Phantoms Boom is bijna een must- win wedstrijd. Ze hadden het zelf moeilijk tegen Laarne, maar noteer maar dat ze er volgend weekend zullen staan. Hopelijk kunnen we tegen dan Jessica Lindstrom recupereren , wat ons aanvallend toch sterker gaat maken.”