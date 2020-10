Headcoach Tom Johnson wil iets opbouwen bij jeugdig DBC Houthalen Guido Gielen

07 oktober 2020

21u03 0 Sport in de buurt Het palmares van de Canadees Tom Johnson (53) als basketbalspeler en headcoach is indrukwekkend. Als speler maakte hij furore bij enkele clubs, maar zijn passage bij Bree van 1993 tot 1999 waren zijn topjaren. Na het spelersavontuur bij Bree werd hij onmiddellijk coach en trok voor vier jaar naar Finland. In 2004 keerde hij terug naar zijn tweede vaderland België om headcoach te worden bij Vilvoorde. Daarna werd Tom Johnson een avonturier met hart en ziel, want buiten Luik, Okapi Aalst en Leuven Bears in ons landje ging hij aan de slag in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Turkije en Luxemburg. Dit seizoen koos hij voor een uitdaging bij de vrouwen van DBC Houthalen. Een jong team trachten beter te maken.”

Vorig seizoen werd je kampioen bij Dessel-Retie. Bij de competitieopener afgelopen weekend met DBC Houthalen trok je aan het langste eind, jawel tegen Dessel-Retie. Een leuke inkomer, toch ?

“Ach, het was vooral leuk dat mijn jong team na hard werken de punten kon thuishouden. Het was tegen mijn ex-club, maar daardoor was de vreugde niet groter hoor. Ik verliet Dessel-Retie bewust en in een goede verstandhouding.”

DBC Houthalen haalde geen versterking. De club koos om enkele jeugdspeelsters te laten doorstromen. Waarom deze uitdaging ?

“Het gaat mij niet alleen om het basket. Als Personal Trainer wil ik iedereen die aan sport doet, beter maken. Ook op mentaal vlak sta ik altijd klaar om mijn jong team bij te staan. Ik ben ook vaak aan de slag op Clinic’s en kampen. Daar de jeugd zien groeien en plezier hebben bij het spelen van basket, schenkt enorm veel voldoening. Ik woon acht jaar in Houthalen, heb hier mijn zaak en door nog andere omstandigheden, ook meer bezig zijn met mijn dochter, was het in mijn ogen een goede keuze om DBC Houthalen te coachen. Weet je, de mensen zullen wel denken wat gaat Tom Johnson bij de vrouwen van Houthalen zoeken. Waarschijnlijk kan hij niet meer hoger aan de slag. Zo praten de mensen in de wandelgangen, maar ik weet wel beter. Weet je, ik kan nog gemakkelijk aan de slag op topniveau, door al mijn ervaring van de laatste jaren. Ik ga iets gek zeggen. Ik ben nu een betere coach als toen ik aan de slag was bij Leuven Bears of Okapi Aalst. Twee jaar geleden haalde ik mijn Trainer A diploma. Jaren hard werken om die titel binnen te halen en daar ben ik trots op. Zelfs een topcoach als Brian Lynch heeft geen Trainer A diploma. Toch is het voor mij belangrijker om een speler of speelster te laten ontbolsteren. Zo had ik Pierre-Antoine Gillet bij Luik onder mijn hoede. Vraag het hem maar, ik had een aandeel in de groei van zijn carrière.”

Stel je team eens voor en wat zijn de ambities ?

“DBC Houthalen is de laatste jaren een vaste waarde in eerste landelijke en dat willen we graag zo houden. Er vertrokken een resem meisjes die de prioriteit op andere zaken dan basketbal wilden richten. We hebben een jong team, maar hebben nog ervaring in huis met ondermeer meisjes als Lisa Gielen en Britt Pussig. Doordat meerdere meisjes wegvielen hebben we geen team meer in tweede landelijke. Nu hebben we dus een nieuwe samengestelde ploeg. Voor onze club is het altijd al belangrijk geweest om de jeugddoorstroming te garanderen naar onze seniorploegen en dit willen we behouden. Daarom is de focus op onze jongere speelsters ook heel belangrijk en gaan we samen met alle jeugdcoaches aan een sterke toekomst bouwen. Onze doelstelling is het opbouwen en beter maken van deze ‘nieuwe’ ploeg en we hopen op een rustig seizoen in de middenmoot. De start hebben we niet gemist en hopelijk kunnen we bevestigen zaterdagavond thuis tegen Ieper.”