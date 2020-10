Hattrick van Oli Romero houdt Ninove aan de leiding: “Opnieuw beloning voor ons dominant spel” Kristophe Thijs

04 oktober 2020

20u08 0 Sport in de buurt Promovendus KVK Ninove blijft als een wervelwind doorheen de competitie in tweede nationale A razen. Ook op Menen pakten de groenhemden van coach Alan Haydock een verdiende zege en wie anders dan topschutter Olivier Romero kroonde zich opnieuw tot de man van de match. Na een vroege achterstand stelde de boomlange goaltjesdief met maar liefst drie rozen orde op zaken. “Mijn vijfde hattrick uit mijn carrière”, weet Romero.

Zoals verwacht bleef kapitein Yves Bellon geblesseerd aan de kant op Menen, waardoor Marwane Zaânan opnieuw in de basis verscheen. Ninove greep de thuisploeg meteen bij de keel, maar tot scoren kwam de leider aanvankelijk niet. “We speelden goed en dominant, maar de thuisploeg kwam tegen de gang van het spel in op voorsprong. Na de 1-0 hadden we het heel even moeilijk. Toch konden we net voor de pauze de gelijkmaker scoren. Een hoekschop van Schamp belandde via de deklat in mijn voeten en ik had het leer maar binnen te tikken. Een makkelijk doelpunt, maar je moet er wel staan natuurlijk”, vertelt Romero.

Schamp als aangever

Tijdens de rust kregen de Ninovieters van coach Haydock de boodschap om de druk te blijven aanhouden. Dat leverde al snel resultaat op. Opnieuw was het Schamp die met een zwieper achter de verdediging Romero in stelling bracht en de voorsprong stond op het bord. Amper een kwartier later was de match beslist. “De ingevallen Thsimanga dropte de bal over de Meense verdediging en via een schot in de verste hoek tekende ik mijn derde van de namiddag aan.”

Applausvervanging

Door het gelijkspel van Oudenaarde staat Ninove na drie speeldagen alleen aan de leiding. “Een leidersplaats die misschien wat onverwacht komt na onze wisselvallige voorbereiding, maar het is duidelijk dat deze reeks ons wel bevalt. In tegenstelling tot de lagere niveaus waarvan we komen, wordt er in tweede veel meer gevoetbald en in zone verdedigd. Jongens als Schamp en mezelf krijgen daardoor meer ruimte en daar maken we optimaal gebruik van. Ik zit nu al aan vier treffers dit seizoen. Eigenlijk hadden dat er vijf moeten zijn, want vorig weekend werd een doelpunt van me onterecht afgekeurd. Natuurlijk is het belangrijk dat we als ploeg blijven presteren en winnen, maar als spits word je ook afgerekend op het aantal doelpunten dat je maakt. Een doelstelling heb ik niet dit seizoen. Nu ligt de focus op onze lastige thuismatch tegen Ronse volgende week”, besluit Romero die tien minuten voor tijd een terechte applausvervanging kreeg.