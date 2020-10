Hans Vanderheyden is de nieuwe voorzitter van Pepingen-Halle: “Het werkt stopt niet” Erik Vandeweyer

13 oktober 2020

10u49 0 Sport in de buurt Woensdag trekt Pepingen-Halle naar Tongeren. Normaal had men het duel zondag al moeten afwerken, maar de Limburgers hadden nog verplichtingen in de beker van België. Met drie op negen heeft de fusieploeg een goede start gekend. Bevestigen is nu de boodschap.

Dit seizoen staat Hans Vanderheyden aan het hoofd van de fusieploeg. Hij volgde Roger De Ridder op als voorzitter. In welke mate is hij met de club verbonden? “Ik heb al zevenentwintig jaar een link met Pepingen(-Halle). Ik heb nooit gevoetbald voor de club, maar dat moet zowat het enige zijn dat ik niet gedaan heb. Als trainer heb ik veel jeugdploegen en de eerste ploeg onder mijn hoede gehad bij Pepingen. Nadien heb ik me eerder gefocust op het sportmanagement. Ongeveer tien jaar geleden ben ik toegetreden tot het bestuur. In al die jaren ben ik maar twee jaar weggeweest. De laatste seizoenen was actief als technisch directeur opleidingen.”

Vacante plaats

Deze zomer nam Hans Vanderheyden de voorzittersfakkel over. “Roger De Ridder had aangegeven dat hij een stapje terug wou zetten. Het bestuur werd uitgebreid en er werd mij gevraagd om voorzitter te worden. De nieuwe ploeg is geïnstalleerd. Een tiental nieuwkomers maken deel uit van de equipe. De voorbije weken heb ik al kunnen merken dat het werk nooit stopt. Er is goed werk geleverd. Er werden enkele nieuwe cellen opgericht en die zijn nu allemaal goed aan het werk. Merchandising is er daar één van. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Hades Kiewit hadden we voor het eerst een standje langs het terrein om supportersspullen aan te bieden.”

Jeugdwerking

Hans Vanderheyden wil enkele bijzondere accenten leggen. “Ik wil blijven inzetten op de jeugdwerking. Die is nu al zeer goed. Jongens als Neef en Vandenbrande werden de voorbije jaren perfect geïntegreerd. Ik merk dat de U19 het ook zeer goed doet. Daar moeten we volgend seizoen zeker kunnen uit oogsten. Inkomende transfers moeten in de toekomst echt gericht zijn. Enkel op de plaatsen waar we niemand hebben, kan externe versterking gehaald worden. We moeten niet kopen wat we al hebben.”

Nog werk

In de loop van dit seizoen zal Pepingen-Halle terugkeren naar Halle. Hans Vanderheyden geeft meer tekst en uitleg. “De tribune en de kantine moeten nog gebouwd worden. De rest is klaar. We proberen dit jaar nog te verhuizen, maar een zekerheid is dat niet. Eventueel moeten we de overstap maken in 2021. Corona maakt het er niet makkelijker op. De crisis heeft ook economische gevolgen. Veel activiteiten konden niet doorgaan. We hadden in mei en augustus een jeugdtornooi. Dat ging niet door. Ook de barbecue werd geannuleerd. De inkomsten van de kantine liggen beduidend lager. Ik schat dat we 75.000 euro gemist hebben. Gelukkig ontwikkelen de nieuwe mensen in het bestuur nieuwe initiatieven. Merchandising en take away zijn daar twee voorbeelden van.”

Het sportieve

Hans Vanderheyden is duidelijk. “Het sportief beleid ligt in eerste instantie bij de technische staf. Ik stel vast dat we het goed doen. De mengeling van jeugd en ervaring werkt. Vooral aanvallend komen we sterker voor de dag dan vorig seizoen.”