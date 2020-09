Hans Hannes en Witgoor nemen in Turnhout een heel overtuigende start Jef Tegenbos

27 september 2020

12u56 0 Sport in de buurt Met een week vertraging is Witgoor zaterdagavond, in derde afdeling B, aan de start van het nieuwe seizoen begonnen. De Desselse formatie deed dat heel overtuigend, en ging met 0-3 winnen op het veld van FC Turnhout.

De eerste speeldag beleefde Witgoor vanop de zijlijn. Aanleiding was het gegeven dat enkele spelers getroffen waren door Covid-19. Daardoor moest de ganse groep in afzondering.

“We hebben in die periode mekaar een week niet gezien”, vertelde Hans Hannes. “De voorbereiding was al vrij kort geweest. Nu kwam daar het gegeven van corona nog bij. Maar we hebben ons zoals het hoort aan de maatregelen gehouden. Het gegeven dat we één week later moesten beginnen, was een bijkomende motivatie.”

Moeizame start

Met een derby in Turnhout stond er voor de de manschappen van trainer Wes De Ceuster een serieuze test op het programma. Turnhout had zich op de eerste competitiewedstrijd, na de 0-1 winst op het veld van De Kempen, in de kijker gespeeld.

“Nochtans waren onze eerste twintig minuten niet goed”, gaf de Witgoorse aanvoerder toe. “We hadden het bijzonder moeilijk om in ons ritme te komen. Ook in de duels waren we niet op de afspraak. Uiteindelijk is alles in de plooi gevallen en had de eindstand, op basis van de kansen wie we hebben gehad, hoger kunnen uitdraaien. Dit succes voor de ganse groep een enorme boost.”

Midweek

Voor Witgoor staan er deze week twee thuiswedstrijden op het programma. Zaterdagavond komt Wellen op bezoek, woensdagavond (20.30 uur) is er de inhaalwedstrijd tegen Nijlen. Net als Witgoor zorgde het team van trainer Kenny Thompson zaterdagavond voor een knap resultaat door Lille in de slotminuut in het verlies te spelen.

“Ik denk dat dat perfect de sterkte van de reeks onderstreep”, aldus de aanvallende middenvelder. “Lille klopte op de eerste speeldag op zijn beurt Koersel met 7-2. Nijlen beschikt over een sterk geheel. Voor beide ploegen is dit opnieuw een waardemeter. Het is onze betrachting om een rustig seizoen door te maken. Er hebben in het tussenseizoen veel nieuwe gezichten hun opwachting gemaakt. Maar die integratie is vlot verlopen.”