Hanne Vandewinkel zonder setverlies naar ITF-titel in Portugal Werner Thys

11 oktober 2020

14u35 1 Sport in de buurt Voor de 16-jarige Hanne Vandewinkel van de Genkse Wilson Tennis Academy werd het een mooie tennisweek in het Portugese Lousada. Ze schreef er een ITF-juniorentoernooi van derde categorie op haar naam en deed dat ook nog eens zonder setverlies.

Als nummer negentig op de wereldranglijst bij de junioren begon Hanne Vandewinkel als eerste reekshoofd aan het ITF-juniorentoernooi in het Portugese Lousada (cat.3). De speelster van Tennisdel Genk, die in Portugal begeleid werd door coach Seppe Cuypers, maakte haar favorietenrol helemaal waar. Zonder setverlies bereikte ze de finale en daarin liet ze ook de Russsische Nadezda Khalturina met 6-1, 6-4 kansloos.

“Hanne speelde de voorbije week op een zeer goed niveau”, aldus Seppe Cuypers. “Vooral de zege in kwartfinale tegen de Amerikaanse Ngounoue was een opsteker. Dat meisje is immers één van de aanstormende talenten. Hanne geniet nu van enkele dagen verdiende rust en dan volgt er een trainingsperiode van ongeveer vijf weken als voorbereiding op hardcourt.”

ITF-titel nummer vier

Voor Vandewinkel is het reeds de vierde ITF-juniorentitel in haar nog prille carrière. In 2018 won ze het toernooi van Liepaja in Letland (cat.5) en een jaar later was ze in Corradino op Malta (cat.5) aan het feest. Haar stevigste buit – en meteen titel nummer drie – veroverde ze begin dit jaar in Tunis met winst op een toernooi van tweede categorie.

Vandewinkel speelde in Lousada haar vijfde ITF-juniorentoernooi sedert de internationale coronastop. Na een finale in Eindhoven (cat.4), kwartfinales in het Poolse Bytom (cat.2) en twee keer Hannover (cat. 3 en 4) volgde in Portugal dus de toernooizege op een toernooi van derde categorie.