Hamme verliest zwaar van Stekene: “Er moet nog wat mentaliteit bijkomen” Stef Van Overstraeten

27 september 2020

11u33 0 Sport in de buurt In het burenduel tegen Stekene ging Hamme met de billen bloot. Het werd 1-4 zaterdag. Na de overwinning in en tegen Wolvertem kregen de Wuitens dus een lesje in nederigheid.

Vier goals tegen krijgen in eigen huis, het deed pijn bij Vigor. “We zijn te hautain gestart tegen Stekene”, doet Joachim De Wilde het verhaal. “De score is zeker niet overdreven. Het kon zelfs nog meer zijn. Gelukkig is onze tegenstander niet nog verder uitgelopen. Ze kwamen ons meteen onder druk zetten. En dat leverde al na vijf minuten een frommelgoal op. Zij kwamen dus snel in een luxepositie terecht, terwijl wij veel te laks waren.”

Achter de feiten aanhollen

Stekene kon uitlopen tot 0-4. “We holden achter de feiten aan”, gaat De Wilde voort. “Iedereen bij ons rekende op een zes op zes na de zege op de eerste speeldag, maar soms voel je op momenten tijdens de trainingen in de week dat het niet zal lukken. En als dan zaterdag de opdrachten niet uitgevoerd worden zoals gevraagd, dan wordt het een kleine ramp. Elke tweede bal was voor Stekene. Zo is het natuurlijk lastig om te spelen.”

Doelpuntensaldo nul

De Wilde scoorde de eerredder voor Hamme in de slotfase. “Meer zat er niet in. Het enige wat die goal oplevert, is dat ons doelpuntensaldo op nul komt na de drie doelpunten in Wolvertem en de vier tegengoals tegen Stekene. Dat is jammer genoeg het enige positieve. Nochtans hebben we er een hele goede voorbereiding opzitten en hebben we geen aanpassingsproblemen aan derde nationale. Stekene was zeker één van de betere ploegen waar we tot nu al hebben tegen gespeeld. Hopelijk kunnen ze dat daar elke week brengen. Dan wordt het absoluut een ploeg die matchen zal spelen waar veel volk wil naar kijken. Ze waren veel vinniger dan wij.”

Bij Hamme zullen de nodige conclusies getrokken worden uit de zware nederlaag. “We moeten er elke week opnieuw voor gaan”, weet De Wilde. “We hebben goede voetballers in onze rangen, maar het mag niet te laks zijn. Er moet nog wat mentaliteit bijkomen. En dan kunnen we allemaal samen voor een resultaat gaan.” Volgend weekend trekt Hamme naar Jong Lede.