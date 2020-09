Hamme speelt zaterdag tegen Stekene: “Leuk voor de supporters die derby’s” Stef Van Overstraeten

24 september 2020

14u07 0 Sport in de buurt Zaterdag staat Hamme tegenover de buren van Stekene. In derde amateur zijn er voor Vigor meer derby’s dan een niveau hoger vorig seizoen. En die affiches zijn welgekomen na de degradatie. “Lebbeke, Stekene, Melsele en Sint-Niklaas zijn sowieso mooie confrontaties”, vindt Beau Ponnet.

Vigor kon niet beter starten. Vorig weekend werd Wolvertem-Merchtem in eigen huis verslagen met 0-3. “We onthouden de goede momenten, zoals het houden van de nul”, volgens Beau Ponnet. “En daarbij komt dat we drie doelpunten maakten op verplaatsing. Zeker niet slecht. Dat komt natuurlijk omdat er met Jim Van Osselaer een zeer efficiënte spits is bijgekomen. Hopelijk kan hij er nog veel maken voor onze ploeg.”

Meteen vertrouwen

De eerste driepunter zorgde er bij de Wuitens voor dat de druk van de ketel is. “We bekijken het wedstrijd per wedstrijd, want het is nog te vroeg om uitspraken te doen”, gaat de middenvelder verder. “We zouden graag een plek in de top vijf veroveren, maar na één wedstrijd gewonnen te hebben zijn we titelkandidaat en als we de volgende verliezen zijn we voor de kenners misschien degradatiekandidaat. Feit is dat we na een slecht seizoen direct veel vertrouwen hebben opgedaan. En dat is wat we wilden. Nu ontmoeten we Stekene, wat dat gaat geven is onduidelijk. In elk geval zullen we vooral naar onszelf kijken en niet naar de tegenstander. We willen ook onze eerste thuiswedstrijd van het seizoen graag winnen.”

Derby’s

In tegenstelling tot vorig seizoen zitten er in derde amateurklasse A enkele clubs uit de buurt van Hamme. Stekene is er daar eentje van. “Ook Melsele, Lebbeke en Sint-Niklaas liggen in de buurt. En dat is leuk voor de supporters die zich niet te ver moeten verplaatsen om ons aan het werk te zien”, alsnog Ponnet. “We kijken als spelers ook uit naar die confrontaties. Maar we hebben geen grote groep en willen die zo lang mogelijk bij elkaar houden. Dus wensen we vooral gespaard te blijven van blessures. Uit het tussenseizoen zijn we versterkt gekomen. Ik ben ook blij dat mijn broer Warre ons is komen vervoegen. Samen hopen we dat er binnenkort als we de volgende derby’s afwerken meer dan 400 man mag komen kijken.”