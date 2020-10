Hamerslingeraar Remi Malengreux zet punt achter seizoen. “De regelmaat was er, de uitschieter ontbrak.” Bart Spruijt

11 oktober 2020

Hamerslingeraar Remi Malengreaux heeft na de werpmeeting in Eeklo een punt gezet achter z’n zomerseizoen. Hoewel er nog een paar wedstrijdjes resten in oktober, opteert de Mellenaar voor een rustperiode omdat hij niet meer zijn gewenste niveau haalt.

Malengreaux bergt z’n borstnummer op voor 2020. De hamerspecialist stagneerde ietwat na een sterke seizoensstart in augustus en begin september. Een worp van 63m64 op de werpmeeting van Eeklo was z’n laatste wapenfeit. “Ik ben nu al gestopt met mijn seizoen omdat de weersomstandigheden wat minder worden en omdat de goeie prestaties er niet meer uitkwamen”, zegt de atleet van RCG. “Ik had gehoopt om tot eind oktober door te doen, maar het heeft eigenlijk geen zin om nu nog te blijven gooien. Daarom ben ik nu al begonnen aan mijn rustperiode.”

“Mooi gemiddelde.”

In vrijwel al z’n wedstrijden haalde hij 63m à 64m. Maar zijn persoonlijk record van 64m92 bleef overeind. “In het begin van het seizoen zat ik echt wel goed. Ik heb altijd goed kunnen doortrainen. Over mijn niveau was ik best content. Ik haalde een erg goeie regelmaat. Het is alleen spijtig dat de uitschieter ontbrak. Mijn gemiddelde lag heel hoog. Maar als je minder wedstrijden doet, is de kans op een uitschieter ook kleiner. Vorig jaar deed ik twintig wedstrijden en nu ongeveer acht. Dat is een groot verschil.” Al jarenlang is hij de nummer één in België. “Over mijn BK was ik heel tevreden. Ik haalde er mijn vierde titel op rij bij de seniores. Rekening houdend met de wind die het niet gemakkelijk maakte vond ik het heel goed. Ik had daar nog een hele verre worp die nipt ongeldig was. Als die geldig was geweest, dan had m’n seizoen er heel anders uitgezien. Maar ik weet nu wel voor mezelf dat ik het kan. Dat is ook belangrijk”, beseft hij.

“Volgend jaar 66 à 67 meter halen.”

De competitiestop zal hem deugd doen. “Hoe ik me in de winter bezighoud? In de winter kan ik een lange periode goed doortrainen zonder dat ik me druk moet maken over wedstrijden. Ik doe dan vooral veel krachttraining en ook veel technische werptrainingen. Wedstrijden doe ik niet.” Na een winter keihard werken hoopt hij volgende zomer weer een stap vooruit te zetten. “Mijn doel volgend jaar is om toch minstens voorbij de 65m te gooien en dan het liefst zelfs 66m à 67m. Deze zomer is dat er helaas niet uitgekomen. Maar ik voel dat ik dat in me heb. Hopelijk lukt het in 2021.”