Halle-Gooik speelt kat-en-muis-spelletje met Eisden Dorp en wint met 18-1! Erik Vandeweyer

26 september 2020

00u36 0 Sport in de buurt Op geen enkel moment heeft Halle-Gooik problemen gekend om een te zwak Eisden Dorp opzij te zetten. De 18-1 uitslag laat niets aan de verbeelding over. Door de ruime overwinning blijven de Pajotten de rangschikking in eerste nationale aanvoeren.

Zonder Teixeira (lichte verrekking), Edu (spierscheur) en Tomic (laatste schorsingsdag) begon Halle-Gooik gemotiveerd aan de partij. Grello trof vroeg de dwarsligger, maar in de vijfde minuut kon Jelovcic – een van de uitblinkers en duidelijk een toegevoegde waarde – de score openen. “Ik kreeg de bal lekker toegespeeld en kon goed uithalen. De ban was meteen gebroken. Tegen verdedigende ploegen is dat zeer belangrijk. Het ontnam de tegenstander de adem.”

Drie geweldige minuten

In minder dan vier minuten tijd werd Eisden Dorp volledig dolgedraaid. Franko Jelovcic beaamt. “Patias scoorde twee keer en Diogo één keer. Dat gebeurde allemaal in minder dan één minuut! De Bail kon een rebound binnentikken en Lazarevic mocht een collectieve aanval mooi afronden. Dat waren vijf doelpunten in goed drie minuten tijd. Eisden prikte nog even tegen, maar twee doelpunten van Leo zorgden ervoor dat we met een comfortabele 8-1 voorsprong de kleedkamers mochten opzoeken.”

Overbodige tweede helft

Na de rust ging het doelpuntenfestival gewoon door. Iedereen nam zijn doelpuntje en Eisden Dorp moest de kelk tot op de bodem ledigen. Op de jongeren en de doelmannen na scoorde iedereen minstens één keer. Franco Jelovcic stelt de ploeg de keel van de tegenstander bleef toeknijpen. “Eisden Dorp geraakte niet uit de omknelling en we bleven de supporters verwennen tot de allerlaatste seconde. Op zich levert ons dat slechts drie punten op, maar het voelde aan als een vorm van teambuilding. De supporters konden genieten en dat is het belangrijkste.”

Algemene repetitie

Voor Halle-Gooik was deze wedstrijd een geslaagde algemene repetitie met het oog op volgend weekend. Dan staat men voor een zware verplaatsing naar Antwerpen. Voor de Pajotten wordt doe match een tweede echt test, nadat eerder Charleroi reeds werd opzijgezet.

De doelpunten

Doelpunten: 5’ Jelovcic (1-0), 10’ en 11’ Patias (2-0 en 3-0), 11’ Diogo (4-0), 12’ De Bail (5-0), 13’ Lazarevic (6-0), 17’ Carisi (6-1), 17’ en 20’ Leo (7-1 en 8-1), 22’ Lazarevic (9-1), 23’ De Bail (10-1), 23’ Grello (11-1), 25’ og. (12-1), 30’ Jonas (13-1), 31’ Leo (14-1), 33’ en 34’ Grello (15-1 en 16-1), 39’ en 40’ Lazarevic (17-1 en 18-1).