Hairemans en KVM blijven rustig na nieuw verlies: “Het zit nu allemaal wat tegen” Axel Brisart

04 oktober 2020

22u00 0 Sport in de buurt Opnieuw geen overwinning voor KV Mechelen afgelopen weekend. Malinwa ging met 4-1 onderuit op de Bosuil en is pas veertiende in het klassement. “Jammer, maar we moeten vooruit”, reageerde doelpuntenmaker Geoffry Hairemans.

KV Mechelen zat vanaf minuut vijf al in de problemen tegen Antwerp door een owngoal van pechvogel Bushiri. “De eerste goal gaven we knullig weg. Antwerp putte daar vertrouwen uit”, knikte Hairemans. “Ze kwamen drie keer in onze rechthoek, en waren zeer efficiënt. Ook wij hadden enkele goeie kansen, alleen maakten wij het niet af. Jammer, maar we moeten vooruit.”

Na de 7 op 24 moet Malinwa de kopjes niet laten hangen, vindt Hairemans. “Het zit ons allemaal een beetje tegen. Vorig seizoen gingen onze kansen er wel in, nu niet. Paniekeren doen we niet. We hebben genoeg kwaliteiten.”

Hairemans zelf kon wel enigszins tevreden terugblikken op zijn wedstrijd tegen Antwerp, de club van zijn hart. In de tweede helft scoorde hij op aangeven van invaller Jules Van Cleemput. “Ik was er op het juiste moment, en Jules legde die bal op het perfecte moment af. Hoe het voelt om tegen Antwerp te scoren? Raar en speciaal. Al die supporters die mijn naam scandeerden... (grijnst) Het leek wel of ik voor de thuisploeg scoorde. Het was mijn eerste goal van het seizoen. Hopelijk volgen er nog.”

Van Cleemput valt in

Jules Van Cleemput hoopt dan weer op meer speelminuten. De rechtsachter mocht invallen voor Kaboré en maakte zijn eerste minuten van het seizoen. “Ik was aan het wachten op deze kans en ben blij dat ik die gekregen heb. Ik probeerde aanvallend iets bij te brengen en speelde door de omstandigheden ook offensiever. Maar het slechte resultaat primeert jammer genoeg.”

“Of we scherpte misten? Misschien, ja. Maar we misten ook drie sterke pionnen, die zéér aanwezig waren in onze ploeg”, doelde Van Cleemput op Vranckx, Van Damme en Vanlerberghe. “Op bepaalde punten konden we beter doen. Welke punten? Die zullen we wel intern bespreken. Er zijn altijd dingen die beter kunnen.”