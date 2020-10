Gwenn Malfait (SK Nieuwkerke) krijgt bijna wekelijks scheldwoorden over handicap naar zijn hoofd geslingerd: “Gevecht tegen verbaal geweld kan ik niet winnen” Piet Balcaen

04 oktober 2020

19u57 24 Sport in de buurt Tweedeprovincialer SK Nieuwkerke won in de B-reeks de Westhoekderby tegen FC Poperinge met het kleinste verschil (1-0). Getekend Gwenn Malfait (28), die in de slotminuut op aangeven van Gilles Hamers de buitenspelval omzeilde en de bal koelbloedig langs de doelman, plaatste. Niet voor het eerst trouwens dat het voetbalbrein van Nieuwkerke een match beslist. Niet alleen op, maar ook naast het veld. In 2014 won Malfait na een zwaar verkeersongeval, een match op leven en dood. Maar de pijn blijft nazinderen.

“De fysieke pijn na dat ongeval heb ik intussen overwonnen”, aldus Gwenn Malfait. “Maar het gevecht tegen het verbaal geweld waarmee de tegenstanders mij bijna wekelijks confronteren, dat gevecht duurt nu al jaren en verlies ik keer op keer. Toegegeven, ik ben zelf niet de braafste jongen. Echter, de scheldwoorden over mijn handicap die naar mijn hoofd worden geslingerd, snijden vaak door merg en been. Blijkbaar beseffen die tegenstanders niet hoeveel pijn ze mij hiermee doen. Met mijn uitspraken hoop ik een lans te breken voor meer verdraagzaamheid tegenover mensen met een beperking. Ik hoop dat iedereen beseft van hoever ik ben moeten terugkeren. Ik ben gewoon blij dat ik nog mijn sport kan uitoefenen. Gewoon voor het plezier. Of dit nu al dan niet met succes is, laat me enkele uren na de match koud. Ik voetbal gewoon voor het plezier, niet om wekelijks te worden uitgescholden.”

Dubbeltje op zijn kant

“Ik besliste de derby tegen Poperinge en ben nu voor velen een held. Maar ik moet geen held zijn. We winnen en verliezen met zijn allen, niet door een individuele prestatie van één persoon”, gaat Malfait voort. “Zondag wonnen we ten koste van Poperinge. Maar het resultaat had er ook anders kunnen uitzien. In een vrij evenwichtige match zonder veel doelgevaar beslisten wij in de slotminuut de match. Het werd een dubbeltje op zijn kant. Tegen Poperinge werd nogmaals duidelijk dat het kan spoken in Nieuwkerke. We zijn dan ook een typische thuisploeg”, aldus de bijna 29-jarige Malfait, die via de jeugd van Nieuwkerke en Ieper (beloften) in de eerste ploeg van Langemark belandde. “In 2012 koos ik voor een terugkeer naar Nieuwkerke. Met de club ging het sindsdien crescendo. Intussen zijn we een stabiele tweedeprovincialer geworden. Net als de voorbije jaren willen we ons ook dit seizoen opnieuw zo snel mogelijk handhaven in tweede. Als het even kan mikken we op een plaats in de linkerkolom. Met een meester-tacticus als Pedro Nolf als trainer lijkt me dit een realistische doelstelling. Niks moet, alles mag bij SK Nieuwkerke.”