Guy Van Durme en Belzele spelen gelijk in geladen derby tegen Lovendegem: “Behoud is voorlopig enige doel” Dominique Lampo

28 september 2020

12u22 1 Sport in de buurt In een geladen derby deelden SKDJ Lovendegem en Eendracht Belzele zaterdagavond in tweede provinciale A de punten (1-1) en daar was vooral Belzele heel gelukkig mee. Coach Guy Van Durme geeft toe dat zijn ploeg niet mocht mopperen met het behaalde punt.

“Natuurlijk is dit een derby die heel erg tot de verbeelding spreekt. Onze velden liggen maar enkele kilometer van elkaar en dit is een van de grote afspraken van het seizoen”, stelt Van Durme. “Lovendegem heeft natuurlijk een pak meer kwaliteit in de rangen en dan is elk punt tegen hen een gewonnen punt. Ook al omdat momenteel negen A-kernspelers in de lappenmand liggen. We begonnen heel gretig aan de wedstrijd en door een kopbal van Jens Malysse klommen we niet onverdiend op voorsprong. Nadien verliep de partij min of meer evenwichtig. Na de rust was Lovendegem duidelijk de betere ploeg. Alain Van Den Broucke speelde zich met enkele knappe reddingen in de kijker, maar finaal kwam de gelijkmaker toch op het bord. Als er één ploeg verdiende te winnen, was het Lovendegem. Anderzijds hebben wij het punt niet gestolen.”

Kleine bonus

Net als vorig jaar werd Belzele naar voren geschoven als een degradatiekandidaat. Van Durme weet dat het behoud de enige doelstelling is. “Op de eerste speeldag kregen we een rammeling van Sint-Laureins. Op het veld van Meetjesland toonden we dat ze ons niet moeten onderschatten. Meetjesland had heel wat meer kansen. Het verschil in efficiëntie leverde ons er de drie punten op. Met een vier op negen zijn we goed beloond. We beseffen evenwel dat vooral een goede wedstrijdmentaliteit ervoor moet zorgen dat we de schaapjes op het droge krijgen. Ja, het behoud is het enige doel.”

De weg naar het behoud is nog lang en dat beseft ook coach Van Durme. “De komende weken wacht ons een moeilijk programma. Eerst bekampen we Adegem, een ploeg die net een trainerswissel achter de rug heeft en daarna trekken we naar Merendree, een ploeg die onder haar waarde geklasseerd staat. Nadien krijgen we Maldegem, de ploeg die toch het meeste indruk maakte in het seizoenbegin op bezoek. We hebben een kleine bonus. Toch wordt het zaak om de komende weken punten te blijven pakken.”