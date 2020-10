Guillaume Seye zet nieuwe stap: “Ooit wil ik bij de elite zonder contract nationale tijdrittitel veroveren” Hans Fruyt

06 oktober 2020

12u52 0 Sport in de buurt Volgend jaar verdedigt Guillaume Seye de kleuren van het Vetrapo Cycling Team. Hij zet een nieuwe stap in zijn wielerloopbaan. Met Parijs-Chauny zette hij een punt achter twee jaar Beat Cycling Club. Zijn droom om prof te worden bergt de 23-jarige tijdritspecialist definitief op.

Seye verzilvert zijn diploma industriële elektriciteit en storingstechnieker. Hij vond een vaste job in de sector van de zonnepanelen. Voorheen was hij deeltijds aan de slag bij AS Adventure. “Tijdens de coronacrisis kreeg ik daar mijn ontslag”, verduidelijkt Seye. “Ik ging op zoek naar iets anders en vond een vaste job. In de aansluiting van zonnepanelen op het net. Ik geef uitleg aan de klanten. Een job die ik heel graag doe, maar moeilijk te combineren met koersen bij een continentaal team. Vandaar dat ik overstap naar een echte amateurclub als Vetrapo. Twee weken terug heb ik in Anzegem nog het Belgisch kampioenschap voor profs gereden. Ik haalde het einde, maar in de finale waren mijn benen volledig plat. Wedstrijden van honderdtwintig kilometer zullen beter te combineren zijn met een voltijdse job.”

Niets te verwijten

Van volgend jaar af zal Seye zich concentreren op het kermiscircuit, de manches van de Beker van België én op het werk tegen de klok. Hij mag als specialist worden gezien. Volgend jaar wil hij op het provinciaal kampioenschap wedijveren met andere specialisten als Benjamin Verraes en Jari Verstraeten. Mannen die hij ook op het BK tijdrijden zal bekampen. Op 15 augustus werd hij in Koksijde bij de profs zesde tegen de klok. “Na Wout Van Aert, Victor Campenaerts, Frederik Frison, Thomas De Gendt en Florian Vermeersch was ik eerste niet-World Tourrenner”, benadrukt Seye deze ferme prestatie. “Tijdrijden doe ik nog altijd heel graag. Inderdaad, ik durf een beetje dromen van de Belgische tijdrittitel bij de elite zonder contract. Die driekleur wil ik ooit pakken. In Koksijde haalde ik op drie ronden een hoger gemiddelde dan over twee ronden. Denk dat ik een beetje ambitie mag hebben. Prof worden was mijn droom. Dat is niet gelukt, maar daarover ben ik niet ontgoocheld. Ik heb me altijd geamuseerd en heb mezelf niets te verwijten. In 2021 zet ik gewoon een logische stap.”