Guillaume Durnez (SK Vlamertinge) schuwt tegen FC Poperinge favorietenrol: “Derby is altijd onvoorspelbaar” Piet Balcaen

08 oktober 2020

06u55 0 Sport in de buurt Met FC Poperinge-SK Vlamertinge staat zondag in tweede B een derbyclash geprogrammeerd. Vorig seizoen stond de burenstrijd in het teken van overleven in eerste provinciale. Omdat geen van beide clubs in zijn opzet slaagde ontmoeten de buren elkaar zondag opnieuw een reeks lager. De sportieve belangen zijn op vandaag iets minder groot, maar de strijd zal daarom niet minder verbeten zijn.

“FC Poperinge-SK Vlamertinge is sinds jaar en dag een geladen derby”, aldus Guillaume Durnez. “Iedereen voelt in de aanloop naar de derby de spanning al stijgen. De zenuwachtigheid bij spelers, trainers en niet in het minst bij bestuursleden is altijd intens. Ook deze week steeg de derbykoorts, met zondag tussen 15 uur en 16.45 uur als piekmoment. Aangezien ik een Poperingenaar ben, wordt het zondag mijn kortste verplaatsing. Ik woon op amper anderhalve kilometer van Don Bosco, de terreinen van FC Poperinge. Die terreinen zijn mij niet vreemd, want ik heb een voetbalverleden bij FC Poperinge. Na jeugdjaren bij aartsrivaal BS Poperinge, Handzame, Cercle Brugge en SV Roeselare voetbalde ik in de eerste ploeg van Langemark, Rumbeke en FC Poperinge. Intussen ben ik bezig aan mijn vierde seizoen bij SK Vlamertinge A.”

Vijver

“Het klopt dat het bestuur van FC Poperinge enorm ontgoocheld was, toen ik enkele seizoenen geleden samen met de broers Jacob (Sam en Sietse, red.) koos voor een overstap naar Vlamertinge”, gaat Durnez voort. “Het gegeven dat Poperinge en Vlamertinge sinds jaar en dag concurrenten zijn en die burenclubs in dezelfde (spelers)vijver moeten vissen, maakte de teleurstelling bij Poperinge er niet minder om. Maar we kunnen elkaar nog steeds recht in de ogen kijken. Mijn vertrek bij Poperinge had alles te maken met de verzuurde relatie met ex-trainer Lucker, niet met het bestuur of ex-ploegmaats. Ex-ploegmaats die er na het vertrek in het tussenseizoen van Nils Boutten en Kenneth Garreyn, nog amper zijn. Al heb ik wel nog regelmatig contact met leeftijdsgenoot Jasper Maerten, met wie ik destijds nog in SV Roeselare speelde, of loop ik een Axel Deturck wel nog eens tegen het lijf in Poperinge.”

Poperinge wil snel weer promoveren en had als ambitie om zich in het titeldebat met Wevelgem te mengen. Het kan zich wellicht geen vier op vijftien permitteren Guillaume Durnez

“Sam en Sietse (de broers Jacob, red.) en ik nemen het op tegen onze ex-ploeg en zijn gebrand op een zege. We hopen de ploegmaats te overtuigen om ook een extra tandje bij te zetten. Mits winst trakteren we de spelersgroep”, aldus nog Durnez. “Ook al ging de competitiestart van Poperinge met een vier op twaalf de mist in en doen wij het met negen op twaalf voorlopig veel beter, toch is er in een derby geen favoriet. Een derby, al zeker die tussen Poperinge en Vlamertinge, is altijd onvoorspelbaar. Wij hebben wel het voordeel dat we de burenstrijd met minder druk kunnen aanvatten. Poperinge wil snel weer promoveren en had als ambitie om zich in het titeldebat met Wevelgem te mengen. Het kan zich wellicht geen vier op vijftien permitteren. Ik verwacht een gebeten hond. En die kan altijd gevaarlijk uit de hoek komen”, besluit de offensieve rechtsachter, die vorig weekend tweemaal scoorde en dus een ruim aandeel had in de 5-2-thuiszege van zijn ploeg tegen Westrozebeke.