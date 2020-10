Guillaume Devacht (SV Anzegem) wil na twee nederlagen op rij opnieuw aanknopen met zege: “Tegen Voorde Appelterre moet het erop zijn” Piet Balcaen

08 oktober 2020

23u45 0 Sport in de buurt Na de zege op de openingsspeeldag tegen Bambrugge liep SV Anzegem twee nederlagen op rij op. Indien Anzegem straks wil meedraaien in derde nationale dan is een overwinning, zaterdagavond thuis tegen FC Voorde Appelterre, geen overbodige luxe. De club rekent daarvoor op Guillaume Devacht die in het tussenseizoen overkwam van SV Wevelgem City.

“Na passages in mijn jeugdjaren bij RC Bissegem, Excelsior Moeskroen, SV Roeselare, KV Kortrijk en SV Zulte-Waregem belandde ik bij SV Wevelgem City”, aldus Devacht. “Tijdens mijn periode in Zulte-Waregem dacht ik even aan stoppen met voetballen. Een bepaalde trainer bij Waregem zorgde ervoor dat ik een afkeer kreeg van mijn geliefkoosd spelletje. Wevelgem pikte me echter op en deed me opnieuw voetbalhonger krijgen. Ik ben de club daarvoor dankbaar. Ik voetbalde tweemaal twee seizoenen in Wevelgem met tussenin een passage van één jaar bij Wervik. Omwille van de sportieve uitdaging koos ik in het tussenseizoen voor SV Anzegem.”

Lof

“Ik ben ondertussen 23 jaar en krijg bij Anzegem de kans om me in het nationaal voetbal te bewijzen. Een kans die ik met beide handen wil grijpen. Ik vind van mezelf dat ik goed bezig ben. Ondanks de 3 op 9 is ook onze ploeg goed bezig. We waren al driemaal de evenknie van onze tegenstander. We kregen ook al veel lof van de tegenpartij. Maar met lof koop je niks. Het wordt belangrijk om ook punten te pakken. Liefst zaterdagavond al. Dan moet het erop zijn. Om kans te maken op succes, moeten we ons scorend vermogen opdrijven. Bovendien moeten de kleine steekjes die we achterin laten vallen en genadeloos door onze tegenstanders worden afgestraft, vermijden. Tenslotte hoop ik ook dat we de komende weken gespaard blijven van blessurelast. Zo zijn Kevin De Haspe, Arne Vanelslander en Boubou Diallo momenteel out. Thomas Goddeeris van zijn kant, hervatte wel al de training”, vervolgt de Wevelgemnaar die het dit seizoen tegen onbekende tegenstanders opneemt.

SV Wevelgem City

“Dat is inderdaad het grote verschil met voetballen in de eigen provincie. De voorbije jaren kende ik zo goed als elke tegenstander, dit seizoen vrijwel niemand. Maar stappen zetten in het onbekende is boeiend”, vervolgt Devacht die in Wevelgem een graag geziene gast blijft. “Ik volg SV Wevelgem City nog steeds. Ik ga nog veel kijken naar mijn ex-ploegmaats. Aangezien ik zelf in Wevelgem woon, zie ik mijn ex-ploegmaats ook nog vrij veel. Wevelgem is een deel van mijn leven geworden.”