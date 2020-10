Guerric Verbrugge kan met Ronse niet stunten bij leider Ninove: “Maar wel blij met mijn debuut” Kristophe Thijs

11 oktober 2020

13u22 0 Sport in de buurt Ook na vier speeldagen blijft het fel vernieuwde SK Ronse zonder overwinning in de onderste regionen van het klassement hangen. Het door blessureleed gehavende Ronse presteerde lang niet slecht op De Kloppers, maar moest zijn meerdere erkennen in de ervaren, sluwe, maar vooral efficiënte thuisploeg. Het wordt stilaan ‘money time’ voor het vernieuwde Ronse, maar met matchen tegen Petegem en Harelbeke wordt dat niet vanzelfsprekend.

Zoals verwacht geraakten noch Itoua noch Leganese fit voor de uitmatch bij Ninove en ook Mazouz vond zichzelf nog niet wedstrijdklaar, zodat de amper 18-jarige nieuwkomer Guerric Verbrugge als diepe spits aan de aftrap kwam tegen de groenhemden. Hij had het niet onder de markt, maar blikt toch tevreden terug. “Ik ben zeker en vast blij met mijn debuut. Het geeft altijd wel een goed gevoel om je kans in het basiselftal te krijgen. Veel kansen dwong de thuisploeg eigenlijk niet af, maar ze waren bijzonder gevaarlijk op stilstaande fases en ook hun tegenaanvallen waren vlijmscherp. Het is een ploeg die bulkt van de ervaring met bovendien heel wat bekende namen in de rangen, terwijl wij als jonge ploeg verzorgd voetbal willen brengen en nog volop aan het groeien zijn. Tegen een ploeg als Ninove is punten pakken niet vanzelfsprekend, maar ondanks de 4-2 is het nu niet dat de leider kans na kans afdwong en ons van het veld speelde”, geeft Verbrugge aan.

Opmerkelijk parcours

De jonge Gentenaar zette zijn eerste voetbalstappen bij VSV Gent, maar verkaste al heel snel naar AA Gent. Nadien volgde best al een opmerkelijk parcours langs een aantal eersteklassers. “Na AA Gent ging ik naar de Nseth Academie (een academie in het Brusselse, red.) om vervolgens een jaartje bij Club Brugge mee te draaien. Via de Essevee Soccerschool (academie van ex-profvoetballer Thomas Caers bij Zulte Waregem, red.) ging het eventjes naar Kortrijk om dan terug te keren naar de Essevee soccerschool en Zulte Waregem. Vorig seizoen zat ik bij Sint-Truiden, maar opnieuw via Thomas Caers vond ik nu bij SK Ronse onderdak. Hier wordt een project uitgerold waar jongeren kansen krijgen op het hogere niveau en dat sprak me aan”, legt Verbrugge uit.

KVK Ninove: Van Den Noortgaete, De Wannemaeker, Hertveldt, Romero, Schamp (75′ Ntambue), Geenens, Bourguignon, Persoons (68′ Emhandi), Tshimanga, Bael, Ndefe (51′ Zaânan).

SK Ronse: Dannel, Foucart, Jourquin, Milokwa, Guede (75′ De Kerf), Thissen, Sikkumoya, Verbrugge (46′ Caufriez), Falzone, Sylla (’36 Sidibe), Fichex.

Doelpunten: 16′ en 24′ Bael (1-0, 2-0), 25′ Thissen (2-1), 29′ en 52′ Romero (3-1, 4-1), 80′ Sikumoya (4-2, strafschop).

Geel: Sikumoya, Dannel, Guede, Zaânan.