Groot-Dilbeek wint topper tegen Asse-Zellik (1-0) en nestelt zich in de top drie Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

20u46 0 Sport in de buurt De 1-0 overwinning van Groot-Dilbeek tegen Asse-Zellik heeft ervoor gezorgd dat de ploeg zich kan blijven handhaven in de top drie van tweede provinciale B. Sam Ysenbaert tekende voor het enige doelpunt. De Dilbekenaren worden door menigeen als grote titelkandidaat bekeken, maar trainer Nico Neef doet er alles aan om de druk weg te houden.

Het is nog vroeg om na vier speeldagen al van een topper te spreken, maar op papier had het duel tussen Groot-Dilbeek en Asse-Zellik alles om een topaffiche te zijn. Nico Neef beseft dat hij het tegen een titelkandidaat opnam. “Asse-Zellik heeft zich in het tussenseizoen versterkt met de gedachte om te promoveren. De broers Cabeke zijn een absolute meerwaarde in ons provinciaal voetbal. Ondanks de reputatie van de tegenstander wonnen we verdiend. Pas na tachtig minuten moest doelman Deweerdt een eerste keer echt in actie komen. Zelf kregen we voldoende kansen. Voor de rust konden Ysenbaert – tot drie keer toe – en Spotbeen de score openen.”

Sam Ysenbaert

Halverwege de tweede helft kon de thuisploeg dan toch de weg naar doel vinden. Nico Neef legt uit. “Ysenbaert scoorde na een collectieve aanval over Verhaeghe en De Medts. Eerder hadden we al een strafschop moeten krijgen, toen Meysmans een fout beging op De Medts. Op het einde kwam er wel druk van Asse-Zellik. Toen hielden we stand.”

Geen conclusies

Nico Neef meent dat het te vroeg is om verregaande conclusies te trekken. “Met negen op twaalf kenden we een degelijke start. Tegen Meise kenden we een opdoffer (3-0 verlies, nvdr.). Toen verschoot ik. Intussen is dat steekje weer opgeraapt. Ik vind het veel te vroeg om nu al naar de maand mei te kijken. Wie had Leeuw Brucom na vier speeldagen op de tweede plaats verwacht? Niemand. Ze staan er toch maar mooi. Je zal me nooit horen verkondigen dat we kampioen worden. Ik beschik over een leuke groep en we moeten kunnen wedijveren met de top drie. De rest zien we wel. De komende weken moeten we het opnemen tegen Wemmel en Leeuw Brucom. Die twee lastige verplaatsingen zullen ons opnieuw wat meer leren over onze mogelijkheden.”