Gregory Mahau (KSCT Menen): “alles komt wel goed, ik heb er vertrouwen in” Erik De Block

01 oktober 2020

15u24 0 Sport in de buurt KSCT Menen ontvangt zondag in het Vaubanstadion promovendus VK Ninove. De bezoekers tellen na twee speeldagen het maximum. De grensploeg moet het stellen met ‘maar’ één punt. “Blijkbaar is het een heel goede ploeg, met veel ervaring”, aldus Gregory Mahau.

Opvallendste naam bij Ninove is ex-eersteklasser Koen Persoons die vorig seizoen kampioen speelde met Knokke. “Ik ken er een paar spelers”, zegt Gregory Mahau. “Zoals Mathias Schamp. Met Cor Gillis speelde ik nog samen bij Winkel Sport.”

Ninove eindigde vorig seizoen tweede en promoveerde samen met kampioen KVV Zelzate. Het team van trainer Pascal Verriest leed zaterdag op SV Oudenaarde een zware nederlaag: 3-0. “Tegen een sterke ploeg en op een groot veld”, blikt Mahau terug. “We vielen met tien man. We startten gretig en wilden onze voet zetten. Misschien waren we wel iets te gretig want we pakten veel kaarten. De kaarten vielen veel te rap. De leiding was een drama.”

Belangrijk is zondag minimum een punt te pakken. “Anders staan we onderaan”, aldus de ex-speler van onder meer KV Kortrijk, Koksijde, Winkel Sport en KRC Harelbeke. “We hebben de capaciteiten om mee te draaien in de linkerkolom. Iedereen beseft wel dat het zondag belangrijk wordt. Dat is te zien op de training. Alles komt wel goed, ik heb er vertrouwen in.”

Gregory Mahau (26) is bij geel-zwart begonnen aan zijn tweede periode. Vorig seizoen speelde hij in het Forestierstadion maar keerde terug. “In Harelbeke zat het financieel niet goed en omdat men me dat terug lapte dacht ik zelfs aan stoppen”, zegt Gregory. “Met trainer Pascal Verriest had ik altijd een goed gevoel. Eerder bij Menen ervaarde ik dat hij als trainer achter mij stond. Ik had weer goesting om verder te doen.”

“Ik doe er nog een jaar bij en dan zien we wel. Ik wil mijn ervaring in de ploeg brengen. Er waren een paar aanbiedingen van andere ploegen maar daar ging ik niet diepgaand op in.”

Jochen Sucaet viel vorig weekend geblesseerd uit. “Ik denk dat hij zondag terug inzetbaar zal zijn”, aldus Gregory Mahau. “Jochen is iemand met ervaring en van belang op ons middenveld.”