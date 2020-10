Gregory De Pooter verliest met Gent Hawks op Ieper: “Details maken het verschil” Johan Picqueur

12 oktober 2020

20u46 0 Sport in de buurt Gent Hawks kon dit seizoen nog niet winnen. Tweemaal verloor het met 80-78. Op haast tweemaal dezelfde manier. Een zege op Guco Lier stond plots met stip aangeduid. Stond, want maandagnamiddag kwam het bericht dat de basketbalcompetitie voor enkele weken op pauze gaat.

Een onwaarschijnlijke remonte in het laatste kwart bracht Gent Hawks opnieuw in de wedstrijd die het tot dan eigenlijk helemaal gemist had. “We waren helemaal niet klaar om de match aan te vatten”, geeft Gregory De Pooter toe. “Voor rust waren we nergens. Ieper is een hele moeilijke ploeg. We slaagden er niet in om de bal in de juiste play te krijgen. In de tweede helft hebben we op karakter teruggevochten. Die vechtlust moeten we onthouden. Het kwam echter op details aan. Op het moment dat het echt telt, verliezen we het hoofd. Dat heeft ons de overwinning gekost.”

Gent stond halfweg 42-25 in het krijt. De details waar De Pooter het over heeft, zijn vooral het missen van de vele vrijworpen (6/26) en driepunters (6/25).

“Die vrijworpen gaan er bij ons meestal wel in”, zegt coach Erik Rogiers. “Ieper beschikt over een donkere zaal met harde ringen en Molton ballen in plaats van Spalding ballen. We begonnen met nul op acht driepunters. Na rust konden we de kloof dichten omdat we wel penetreerden en inside speelden. Dankzij een verschroeiend offensief konden we verlengingen afdwingen. Daarin kwamen we 70-74 voor. En dan zie je hoe we de rust van een Laurent L’hote misten. In een verlenging met vier punten voor moet je het kunnen afmaken. Maar we zien dat er mogelijkheden zijn. Het was een absolute topwedstrijd in Ieper. Janik Van Impe is soms wat onstuimig maar heeft defensief een zeer goede prestatie afgeleverd en kan een vaste waarde worden.”

“Nu valt die break, maar voor hoelang”, sakkert Rogiers. “We kunnen voortdoen met shottraining in bubbels van vier. Onze conditie zit goed en die kan je ook buiten trainen. Ze hadden de competitie in TDM1 gelijk met de Euromillionsleague moeten laten starten. Wij zijn semi-profs. Wat gebeurt met onze contracten? Er ontstaat een stress die er niet moet zijn. Het is een moeilijke en speciale tijd die ik nooit eerder meemaakte.”

Tussenstanden: 18-8; 42-25; 57-43; 70-70; 80-78