Glenn Debruyne zet punt achter wielercarrière: “Tijd voor andere zaken in het leven Erik Vandeweyer

05 oktober 2020

12u35 0 Sport in de buurt Zondag heeft Glenn Debruyne zijn allerlaatste wielerkoers gereden. In Nieuwrode strandde de Mechelenaar op de zesde plaats. De overwinning ging naar Elias Van Breussegem. Debruyne is pas vijfentwintig en heeft er een verdienstelijke loopbaan opzitten. Nu oordeelt hij dat het tijd is om voor een maatschappelijke carrière te kiezen.

Glenn Debruyne beseft dat hij nog jong is om nu al de fiets aan de haak te hangen. Toch lijkt zijn beslissing om met de wielersport te kappen onomkeerbaar. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik besef inderdaad dat ik nog jong ben. Sommigen vinden dat ik te vlug tot conclusies ben gekomen, maar het is tijd voor andere zaken in het leven. Ik wil aan mijn maatschappelijke carrière werken. Recent kocht ik een appartement in Mechelen. Sinds een jaar ben ik voltijds aan de slag bij Okay. Op termijn zou ik graag aan de slag gaan bij de politie of als veiligheidsmedewerker mijn boterham verdienen. Vorig jaar heb ik al geprobeerd om bij de politie binnen te geraken. Door een administratieve fout moest ik een jaar wachten om opnieuw mijn kandidatuur in te dienen. In december kan dat opnieuw.”

Mooie momenten

Als er geïnformeerd wordt naar zijn mooiste moment in het peloton, kan Glenn Debruyne moeilijk kiezen. “Ik heb veel leuke momenten meegemaakt. De overwinningen waren natuurlijk plezant. Drieëntwintig keer mocht ik het hoogste schavot betreden. Als aspirant won ik een eerste keer in de Condroz. In die categorie zou ik drie keer zegevieren. Bij de nieuwelingen behaalde ik één bloementuil. Toen stak ik ook eens mijn handen te vroeg in de lucht. Als junior kwam de echte klik. Mijn tweede koers won ik al na een solo van vijfentwintig kilometer. Tien keer won ik bij de juniores. Mijn provinciale titel (Vlaams-Brabant, nvdr.) en de winst in de interclub in Bonheiden waren ontegensprekelijk de hoogtepunten. Bij de beloften en de elites zonder contract volgden er nog negen overwinningen. Ik kan niet zeggen dat er één zege bovenuit stak in deze laatste leeftijdsgroep. Winst in een interclub zat er nu niet in. In de Omloop van de Grensstreek dacht ik gewonnen te hebben. Volgens de fotofinish zou thuisrijder Jonas Castrique gewonnen hebben. Ik gun hem het voordeel van de twijfel.”

Eén ontgoocheling

Naar ontgoochelingen moet Glenn Debruyne veel minder lang zoeken. “Als belofte heb ik ook de keerzijde van de medaille leren kennen. De druk om te presteren werd groter. Eetstoornissen waren het gevolg. Sommige ploegen waren ook niet eerlijk tegenover mij. Er werd mij van alles beloofd, maar de werkelijkheid was anders. Wellicht heeft dat allemaal invloed gehad op mijn beslissing om nu te stoppen.”

Toch nog koersen?

Laat Glenn Debruyne de deur voor een comeback open? “Zeg nooit ‘nooit’. Toch denk ik niet dat ik nog in het peloton zal uitkomen. Zelfs de nevenbonden zie ik niet zitten. Om daar te presteren moet er ook gewerkt worden en het is net die druk die ik wil vermijden. Het voorbije jaar heb ik veel gelopen. Ik zou me aan een duatlon kunnen wagen, maar ik vrees dat ook daar het competitieve beestje in mij zal woekeren. Ik zal zeker blijven sporten. Recreatief aan loopwedstrijden deelnemen zie ik zitten. Misschien begin ik wel met bokstrainingen. Het moet gewoon plezant zijn.”