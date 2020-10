Glenn De Jonge en KAC Betekom dit weekend voor eigen volk tegen Witgoor Dessel: “Willen thuisreputatie weer in ere herstellen” Adriaan Schepers

07 oktober 2020

18u28 0 Sport in de buurt Derdenationaler KAC Betekom liet in zijn eerste drie matchen een meer dan behoorlijke zes op negen optekenen en draait zo vlot mee in de subtop. Ook tegenstander Witgoor Dessel telt voorlopig evenveel punten. Doelman Glenn De Jonge wil na twee uitzeges zaterdagavond een eerste zege voor eigen volk kunnen vieren.

De supporters van Betekom zullen wel wat vroeger op post moeten zijn, want de match tegen Witgoor Dessel begint al om 19 uur in plaats van 20 uur. Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen moet ook de Betekomse kantine al om 23 uur de deuren sluiten. Door de match een uurtje te vervroegen, hoopt de club zo iedereen nog tijdig te voorzien van een drankje en de clubkas te spijzen.

Knokken

Doelman Glenn De Jonge wil de supporters alvast graag trakteren in de vorm van een zege. “De voorbije jaren wonnen we onze matchen veelal thuis en lieten we buitenshuis regelmatig punten liggen. Dit seizoen is het voorlopig net andersom en dat willen we tegen Witgoor Dessel niet opnieuw laten gebeuren. We zouden onze thuisreputatie graag weer in ere willen herstellen zodat de tegenstanders met knikkende knieën naar ons komen. Makkelijk zal het wel niet worden tegen Dessel. Zij zijn ook met zes op negen begonnen, dus zitten ook in die goede flow. We zullen er weer met iedereen negentig minuten lang voor moeten knokken.”

“In deze reeks kan je ook niet anders, want wekelijks zijn er verrassende uitslagen. Dat maakt deze competitie net zo aantrekkelijk. Constant presteren en zo snel mogelijk zo veel mogelijk punten pakken is belangrijk. Dit jaar misschien nog meer dan de andere jaren door corona. Je weet immers niet hoelang de competitie dit seizoen gaat duren. De punten die we al hebben, pakken ze ons gelukkig al niet meer af. En dat geeft vertrouwen voor wat komen gaat.”

Collectief

Zelf is de 30-jarige De Jonge aan zijn vierde seizoen toe bij Betekom. Hij is gezond ambitieus met de vernieuwde kern. “Er zijn op zich niet zoveel nieuwe namen bijgekomen, maar ik denk dat we kwalitatief gezien nog iets sterker zijn dan vorig jaar. We kenden in het begin van dit seizoen wat blessureleed. De jongens die toen gespeeld hebben, bewezen dat ze hun plaats in dit Betekom hebben. Collectief staan we weer sterk en dat moet onze kracht worden. Als we dat wekelijks in de praktijk brengen, volgen de resultaten vanzelf.”