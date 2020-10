Githa Michiels rijdt zaterdag WK mountainbike in Oostenrijk: “Materiaalkeuze wordt belangrijk” Hans Fruyt

08 oktober 2020

22u56 0 Sport in de buurt Zaterdag komt Githa Michiels (37) in het Oostenrijkse Leogang aan de start van het wereldkampioenschap mountainbike. De nationale kampioene mikt op een plaats binnen de top twintig. De laatste zes jaar is haar dat drie keer gelukt.

Ook voor mountainbikers was het door de coronapandemie een ongewoon jaar. Toch zijn een aantal belangrijke confrontaties nog op de kalender geraakt. Alle topevenementen – Wereldbekers, WK en EK – worden in een hele korte periode afgewerkt. “In het Tsjechische Nove Mesto werkten we in één week vier Wereldbekers af”, verduidelijkt Michiels. “Een tekort aan competitiekilometers heb ik niet kunnen wegsteken. Mijn vierde wedstrijd was de beste. Hopelijk kan ik die lijn op het WK doortrekken. Een goed zicht op het parcours heb ik niet. Het is een nieuwe omloop. Heel moeilijk in te schatten. Begin deze week maakte ik al eens kennis, maar dan lag het droog. Intussen heeft het twee dagen op rij geregend. Nu wordt opnieuw een droge periode verwacht, maar zaterdag zou het tijdens het WK weer kunnen regenen. In de wedstrijden die al gereden zijn waren er veel valpartijen. Het materiaal kreeg veel te verduren. Inzake banden de juiste keuze maken wordt heel belangrijk.”

Eigenlijk had Githa Michiels, net als vele andere mountainbikers, gedacht dat er dit jaar geen competitie meer zou komen. Haar trainingen waren al op de Olympische Spelen 2021 afgestemd. “Ik ging er vanuit dat dit een jaar zonder competitie zou worden”, gaat Michiels verder. “Mijn focus lag op volgend jaar. Ik volg een andere trainingsaanpak. Met heel wat meer testen. Als je nog alleen op hartslag traint loop je hopeloos achter. Die testen maken evoluties duidelijk. Ik heb een opleiding lichamelijke opvoeding achter de rug. Niettemin stel ik me weinig vragen. Mij niet in de nieuwe aanpak verdiepen is makkelijker. Ik volg gewoon de schema’s die voorgeschreven worden.”

Vorig jaar werd Michiels negentiende op het WK, het jaar voordien elfde. De winnares van brons op het EK 2018 in Glasgow sloot de WK’s van 2014 als twintigste af, dat van 2017 als vijftiende. Zaterdag komt ze voor de negende keer aan de start van de regenboograce.