Gino Swaegers (Sint-Lenaarts) toont begrip voor competitiestop: "Was heel moeilijk werken" Kristof Gabriels

14 oktober 2020

00u20 0 Sport in de buurt Bij derdenationaler Sint-Lenaarts staan ze volledig achter de beslissing van Voetbal Vlaanderen om de competitie stil te leggen. “De gezondheid primeert”, aldus coach Gino Swaegers.

Sint-Lenaarts was eind juli de eerste Antwerpse amateurclub waar een coronabesmetting bekendraakte. “Dat was allesbehalve leuk, maar sindsdien heeft elke club er wel rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken gehad”, vertelt Swaegers. “Net zoals het overgrote deel van de ploegen hebben we trouwens altijd correct gehandeld door de opgelegde maatregelen op en top na te leven.”

Toch heeft Voetbal Vlaanderen nu besloten om de competitie te staken. “Er zullen altijd voor- en tegenstanders, maar één ding is zeker: de gezondheid primeert. En aangezien de coronacijfers blijven stijgen, begrijp ik de beslissing volkomen. Bovendien is het niet aan ons om conclusies te trekken. Wij moeten dit gewoon ondergaan. Het enige wat we kunnen doen is hopen dat de situatie snel verbetert.”

Conditioneel dik in orde

Ondertussen weet Swaegers nog niet hoe hij de komende weken exact zal invullen. “Ik denk dat we voor de combinatie van een individidueel programma en een (beperkt) aantal groepstrainingen zullen kiezen zodat we toch niet volledig stil liggen. We hebben de afgelopen weken tenslotte bewezen dat we conditioneel meer dan in orde zijn en dat wil ik graag zo houden zodat we klaar zijn wanneer de competitie hervat wordt.”

Swaegers heeft geen flauw idee wanneer dat zal zijn. “Dat kan niemand inschatten. Ik weet alleen dat het de laatste tijd echt heel moeilijk werken was als coach. We wisten op voorhand dat het geen normaal seizoen zou worden, maar de afgelopen weken waren toch wel bijzonder lastig. En dat geldt niet alleen voor mij. Ook van collega-trainers hoor ik dat de situatie serieus begon te wegen. Zowel op de spelersgroep als op hen zelf. Ook op dat vlak is het dus goed dat de knoop doorgehakt is.”