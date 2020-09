Gilles Van Herreweghe (KSV Oudenaarde): “Opgeleid op kunstgras, maar intussen veel liever op natuurgras” Hans Fruyt

29 september 2020

17u10 0 Sport in de buurt Woensdagavond haalt tweedenationaler KSV Oudenaarde de partij bij FC Gullegem in. De geelhemden beginnen met drie punten voorsprong op de West-Vlamingen aan hun tweede match van dit seizoen. Gilles Van Herreweghe (20) hoopt op een nieuwe basisplaats in het team van trainer Stefan Leleu.

Oudenaarde is ongeveer halfweg een Engelse voetbalweek. De thuismatch tegen Menen werd vorige zaterdag tot een goed einde gebracht (4-1). Nu volgt een midweekpartij bij Gullegem, komende zaterdag een derby bij Ronse.

Het ziet er naar uit dat Gilles Van Herreweghe als rechtsachter nieuwe kansen krijgt. “Dit is mijn vierde seizoen in de A-kern van KSV Oudenaarde, toch moet ik nog altijd knokken voor een stek in het elftal”, beseft de student lichamelijke opvoeding. “In het verleden heb ik al een aantal wedstrijden gespeeld. Onder meer twee jaar geleden in eerste amateurklasse. Onder meer uit bij Virton stond ik aan de aftrap. Die ervaring neem ik mee. Ik probeer zo weinig mogelijk foutjes te maken. Ik denk dat dit zaterdag tegen Menen gelukt is. Ik was niet alleen tevreden met de zege, maar ook over mijn persoonlijke prestatie in die eerste competitiematch.”

Dezelfde kern

Naar alle waarschijnlijkheid kan trainer Leleu uit bij Gullegem over dezelfde kern als vorige zaterdag beschikken. Op Sören Dutoit, Mathias Vercauteren, Jaan Vanwildemeersch en Jelle Belmans kan hij nog geen beroep doen. Tussen de matchen tegen Menen en bij Gullegem last Leleu slechts één training (dinsdagavond) in. Zondag kregen de spelers de opdracht om thuis individueel uit te lopen.

“De file van Strava stuurden we daarna door naar onze trainer”, gaat kotstudent Van Herreweghe voort. “Het is zaak om zo fris mogelijk aan de aftrap te komen, want de matchen volgen elkaar heel snel op. Ronse komende zaterdag is een heel interessant derby. We speelden er tijdens de voorbereiding al een oefenmatch tegen. Inderdaad, ook dat wordt een partij op kunstgras. In Gullegem spelen we eveneens op een synthetisch veld. Voor mij is dat geen enkel probleem. Tijdens mijn jeugdopleiding bij KSV Oudenaarde heb ik altijd op kunstgras getraind en gespeeld. Al moet ik toegeven dat ik intussen toch veel liever op natuurgras speel.”