Gilles Magnus sterk in WK voor toerwagens. Antwerpenaar rukt op in WK-tussenstand Joost Custers

12 oktober 2020

in Slovakije zorgde Gilles Magnus dit weekend voor uitstekende resultaten in het WK voor toerwagens. Aan het stuur van zijn Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS klimt hij na een 7de, 2de en 3de plaats naar de derde plaats in de tussenstand van het WK.

Het was een breed lachende Gilles Magnus die op zondagavond de balans van het weekend opmaakt: “Je moet al echt van slechte wil zijn om hier niet van te kunnen genieten en toch was het weekend niet op de best mogelijke manier begonnen. Bij de eerste vrije training ging een aandrijfas stuk, waardoor ik niet alles kon testen wat ik had gepland. Ook in de tweede sessie had ik wat problemen met de afstellingen, maar nadien liep alles perfect.”

Voor de eerste race stond hij als vierde op de grid, maar Gilles Magnus kon niet helemaal het potentieel van zijn bolide benutten. “Al bij de start schoof ik door naar drie, maar nadien kon ik het ritme van mijn onmiddellijke tegenstanders niet onmiddellijk volgen. Eén van hen raakte me ook zwaar op mijn rechterachterwiel, wat de wegligging uiteraard niet ten goede kwam. Ook de motor leek wat te haperen, wat achteraf door de data werd bevestigd. Op de rechte stukken bleek ik 7 à 8 km/u trager dan de andere Audi-rijders. Zo kon ik in de eerste sprint pas als zevende over de streep gaan.”

Beterschap

Het team herstelde de wagen en dat bracht beterschap: “Door het systeem van de omgekeerde startgrid kon ik als zesde verstrekken. Ik kwam niet goed weg, wat me wat kwaad maakte. Na vier bochten lag ik alweer derde. Op enkele ronden van het eind werd dat ook de tweede plaats, waarna het team me vroeg mijn teammaat Tom Coronel niet aan te vallen. Ik had hem misschien wel kunnen passeren, maar het respecteren van teamorders hoort bij de job. Ook met die tweede plaats was ik al heel blij.”

De derde manche van de dag verliep voor Gilles Magnus volgens een bijna identiek scenario als de vorige race. “Bij de start verloor ik opnieuw twee of drie plaatsen, waardoor ik als achtste doorkwam. Maar ik had slechts enkele bochten nodig om door te schuiven naar de vierde positie. Na de finish werd me de derde plaats toegewezen, na een straf voor Jean-Karl Vernay. Zo pakte ik in Slovakije twee podiumplaatsen, en sta ik derde in de tussenstand, voor enkele vaste waarden van het FIA WTCR. Ongelooflijk toch! En bij de Rookies sta ik bovendien stevig aan de leiding.”