Gilles Magnus in WK toerwagens in Slovakije: “Drie races op het programma deze zondag” Joost Custers

09 oktober 2020

09u43 0 Sport in de buurt Het wereldkampioenschap voor toerwagens zet zijn tournee doorheen… Europa verder. Dit weekend kan Gilles Magnus zich in Slovakije meten met de tenoren van het FIA WTCR. De Belg hoopt op dit zowel snelle als technische circuit het maximum uit zijn Audi RS 3 LMS in de kleuren van het RACB National Team te puren.

Ja, de Slovakia Ring, gelegen op zo een 40 km. van Bratislava, is een relatief nieuw circuit, gecreëerd vlak na de onafhankelijkheid van Slovakije. Maar het 5,922 km lange tracé beschikt toch al over een rijke geschiedenis. Zo sloeg de FIA WTCR er sinds 2012 al vijf keer zijn tenten op.

Voor Gilles Magnus is bijna alles nieuw

“In juni kon ik er met het Comtoyou team testdagen afwerken”, legt de Antwerpenaar uit. “Ik weet dus hoe het zaterdag en zondag zal draaien. Maar de temperatuur van het asfalt zal dit weekend niets te maken hebben met die van begin deze zomer. Het circuit beschikt over een mooie waaier aan verschillende bochtentypes. Er zijn tegelijk snelle bochten, maar anderen zijn dan weer echt traag. Je moet dus over een goede grip beschikken, maar tegelijk ook over een wendbare auto. Dat zou in theorie perfect moeten passen bij mijn Audi RS 3 LMS. De praktijk zou iets anders kunnen uitdraaien, want we krijgen 40 kg. ballast mee.”

Alle races worden op zondag afgewerkt.

“Het wordt een drukke dag, inderdaad. Er staan drie sprintraces op het programma. De eerste twee zijn negen ronden lang, de laatste elf. Dat betekent dat we meer kilometers zullen rijden dan in Zolder of op de Nürburgring. Het zal erop aankomen om geconcentreerd te blijven, altijd te blijven doorgaan, maar er ook op te letten om tijdens de eerste twee manches de wagen wat te sparen. De reparatietijd tussen de races is immers miniem. Voor mij verandert dat weinig. Ik hoop dat ik als beste rookie kan finishen, maar liever nog wil ik me ook in de gevechten tussen de meer ervaren rijders kunnen mengen.”

Gilles Magnus kent overigens geen rust, want de jonge Antwerpenaar is volgend weekend alweer aan het werk in Hongarije, waardoor hij de Belcar-wedstrijd in Zolder mist.