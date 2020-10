Gilles Carpentier titularis onder de lat bij Rhodienne-De Hoek : “Ik wachtte drie jaar op mijn kans” DRIES CHARLIER

01 oktober 2020

15u17 0 Sport in de buurt Derdenationaler Rhodienne-De Hoek liet in de eerste twee wedstrijden van het seizoen zien dat het haar mannetje kan staan. Het leverde de promovendus echter nog maar één punt op. Op het veld van Avanti Stekene gaat Rhodienne-De Hoek zaterdag op zoek naar haar eerste driepunter.

“Ik hield afgelopen weekend een dubbel gevoel over aan de 2-3-nederlaag tegen Wolvertem Merchtem”, zegt doelman Gilles Carpentier (22). “We begonnen goed en kregen snel een kans voor de 1-0, maar helaas ging die er niet in. Niet veel later slikten we twee tegengoals op korte tijd na telkens een dekkingsfout. Beide doelpunten waren vermijdbaar.”

“Na hun rode kaart en ons strafschopdoelpunt geloofden we er nog in, maar na de pauze kregen we een derde tegendoelpunt en dan wisten we dat het moeilijk ging zijn. We zijn echter blijven drukken en uiteindelijk werd het nog 2-3. Uiteraard waren we teleurgesteld omdat we tegen tien man niet het verschil hebben kunnen maken en geen punten hebben kunnen pakken.”

Goed gevoel

Carpentier staat dit seizoen als titularis onder de lat bij Rhodienne. “Drie en half jaar geleden keerde ik terug naar Rhodienne-De Hoek omdat eerste doelman Peeters en tweede doelman Cornelis geblesseerd waren. Ze zaten dus zonder doelman. Op 18-jarige leeftijd heb ik er dan de rest van het seizoen in tweede provinciale gespeeld. In de drie daaropvolgende seizoenen was ik tweede doelman achter Peeters. Ik wachtte dus drie jaar op mijn kans.”

“Ik wist dat dit moment ging komen en ben geduldig geweest, wat geloond heeft. Ik kreeg het volle vertrouwen van het bestuur, de staff en de supporters en dat doet me ook goed. Ik heb een goede voorbereiding achter de rug, wat me vertrouwen gaf. Mijn eerste wedstrijden als titularis verliepen goed. Ik heb er een goed gevoel bij en voel mij heerlijk op het veld.”

Efficiënt zijn

Dit weekend trekt Rhodienne-De Hoek naar Avanti Stekene. “Ik heb ze nog nooit zien spelen, maar ik verwacht een moeilijke match waar we 95 minuten lang heel scherp gaan moeten zijn. Uiteraard wil je elke match winnen, maar je moet realistisch zijn en beseffen dat het heel moeilijk wordt.”

“Ik vind niet dat we na twee wedstrijden al kunnen zeggen dat we drie punten hadden moeten krijgen. We hebben wel getoond wie we waren en wat we konden. We moeten dat nu omzetten in efficiëntie. Niks weggeven, efficiënt zijn en dan zullen die drie punten wel komen. Hoe sneller, hoe liever uiteraard. Dit zou een mooie beloning zijn voor al ons harde werk.”