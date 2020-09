Gilles-Arnaud Bailly verovert ITF-titel nummer drie: “Hij blijft altijd gefocust” Werner Thys

27 september 2020

11u07 0 Sport in de buurt Straffe prestatie van de 15-jarige Gilles-Arnaud Bailly: na toernooiwinst in het Wit-Russische Lida vorig jaar en in Malmö begin dit jaar veroverde hij zaterdag in Hannover een derde ITF-juniorenkroon. “Een mooie zege, want door de coronacrisis zijn de ITF-toernooien uitzonderlijk sterk bezet”, zegt coach Alexander Kneepkens.

Ook voor Gilles-Arnaud Bailly verliep het jaar uiteraard niet zoals gepland. Door de crisis maakten de internationale ITF-juniorentoernooien plaats voor Belgian Circuit-toernooi in eigen land. “Gilles-Arnaud heeft die periode hard getraind en op de Belgian Circuit-toernooien ervaring opgedaan én mooie resultaten geboekt”, zegt Alexander Kneepkens, coach aan de Genkse Wilson Tennis Academy. “Altijd leerrijk om tegen jongens als Zizou Bergs, Simon Beaupain, Christopher Heyman, Seppe Cuypers of Stijn Meuleman te spelen.”

Twee weken geleden mocht de belofte – zijn twee jaar oudere broer Pierre-Yves Bailly staat momenteel nummer 101 op de wereldranglijst bij de junioren - dan eindelijk weer de internationale toer op. Het toernooi in het Duitse Bruchköbel werd geen meevaller. In de eerste ronde moest Bailly in de derde set de strijd staken tegen de Duitser Israelan. “Het was toen zeer warm en Gilles-Arnaud had last van krampen”, aldus Kneepkens. “We konden ons vervolgens toch goed voorbereiden op het toernooi van Hannover. Omdat er weinig keuze is op de internationale kalender zijn de Grade 4-toernooien momenteel trouwens zeer sterk bezet.”

Een lastige kwartfinale

Bailly trof in Hannover in de eerste ronde opnieuw Israelan – hij greep nu revanche – en raasde vervolgens door het toernooi. Zaterdag in finale werd het zelfs 6-1, 6-0 tegen de Italiaan Tramontin. Alleen in kwartfinale moest Bailly stevig knokken. Tegen de Nederlander Fons van Sambeek werd het 7-6, 3-6, 6-2. “In die wedstrijd kwam de grootste kwaliteit van Gilles-Arnaud naar boven: hij blijft altijd met een uitstekend mentaliteit tennissen en blijft ook steeds gefocust”, zegt Kneepkens. “Na verlies van de tweede set keek hij tegen Van Sambeek in set drie tegen een 0-2 achterstand. Mooi hoe hij de wedstrijd nog in zijn voordeel deed kantelen. Zeker op die leeftijd is dat straf.”

Een ITF-juniorentoernooi winnen op 15-jarige leeftijd is inderdaad niet iedereen gegeven. Bailly maakt ook een mooie sprong op de internationale jeugdranking. Hij begon in Hannover als nummer 336, straks nestelt hij zich stevig in de top 250. En misschien nóg straffer: van zijn geboortejaar 2005 moet hij op de wereldranglijst bij de junioren (tot 18 jaar) slechts twee spelers laten voorgaan.

Trainen op hardcourt

Een programma maken voor de komende weken en maanden blijft, gezien de internationale omstandigheden, lastig. In ieder geval start Bailly vanaf nu de trainingen op hardcourt. “Ervaring opdoen en evolueren richting Grade 2 en 3-toernooien is op korte termijn de bedoeling”, besluit Kneepkens. “En op langere termijn heeft elke junior uiteraard hetzelfde doel: ooit op de hoofdtabel van Junior Grand Slam-toernooien geraken.”